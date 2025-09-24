Milijardierius atskleidė, kas daro jį sėkmingu: paprastumas nustebins

„Jei jau ketinate priimti žmogų be sąžiningumo, tegu jis būna tingus ir kvailas“, – yra pasakęs jis.
Protingas ir tikslo siekiantis žmogus be sąžiningumo gali padaryti realią žalą. Jis gali panaudoti savo talentus manipuliuoti situacijomis ar žmonėmis dėl asmeninės naudos, o ne dėl komandos ar misijos, rašo Inc.
Sėkmė ir sąžiningumas – neatsiejami
Teigiama, kad lyderystėje egzistuoja pavojingas mitas – jog sėkmė priklauso vien nuo rezultatų. Tačiau jei šie rezultatai pasiekiami gudrybėmis, pasitikėjimo išdavyste ar spaudimu kitiems, tokia „sėkmė“ ilgai netruks, kaip ir reputacija.
Geriausiai vertinami pasaulio lyderiai tai suprato:
Satya Nadella (Microsoft): vidinės konkurencijos kultūrą pavertė bendradarbiavimo jėga, įrodydamas, kad pasitikėjimas ir empatija gali skatinti inovacijas bei pelną.
Indra Nooyi (PepsiCo): padarė „Produktyvumą su tikslu“ pagrindine įmonės strategija, susiedama augimą su socialine atsakomybe ir etika.
Howardas Schultzas (Starbucks): sukūrė prekės ženklo lojalumą ne tik dėl kavos, bet ir dėl teisingumo, bendruomeniškumo bei tinkamo požiūrio į darbuotojus.
Visais šiais atvejais sąžiningumas nebuvo tik „malonus priedas“ – tai buvo augimo strategija. Lyderiai žaidė ilgą žaidimą: jie suprato, kad kai žmonės tavimi pasitiki, jie eis paskui tave toliau, dirbs uoliau ir liks ilgiau. Tai itin svarbu darbuotojų išlaikymui bei aukštos efektyvumo kultūros kūrimui.
Saugokite savo kultūrą
Jei jums pavyko sukurti sąžiningumo ir skaidrumo kultūrą, kurioje darbuotojai „elgiasi teisingai“ net tada, kai niekas nemato, prasideda sudėtingiausia dalis – kaip tai apsaugoti nuo pažeidėjų? Viskas susiveda į sistemas ir įpročius, padedančius išlaikyti komandos moralinį kompasą.
Štai keli būdai:
Rinkitės pagal charakterį, ne tik pagal kompetencijas. Pokalbio metu neapsiribokite CV – klauskite apie etines dilemas, su kuriomis susidūrė kandidatas. Įsiklausykite, ar jis kuklus, atsakingas, geba mąstyti plačiau.
Skatinkite pasitikėjimą kaip efektyvumo rodiklį. Vertinkite ne tik pasiektus rezultatus, bet ir tai, kaip jie buvo pasiekti. Bendradarbiavimas, skaidrumas ir atskaitomybė turi būti matomi pripažinimo sistemose.
Reaguokite greitai, jei pažeidžiamas sąžiningumas. Niekas taip negreitina pasitikėjimo žlugimo, kaip lyderis, toleruojantis neetišką elgesį vien todėl, kad „tas žmogus duoda rezultatų“. Komanda tai mato ir arba pradeda kopijuoti, arba išeina.
Rodykite pavyzdį, lyderiai nustato toną. Net smulkūs jūsų sprendimai parodo, ar sąžiningumas tikrai yra vertybė, ar tik užrašas ant sienos.
W. Buffet patarimas gali skambėti šmaikščiai, tačiau jis yra labai tikslus: niekada nekeiskite sąžiningumo į talentą. Įgūdžius galima ugdyti, tikslingumą įkvėpti, bet jei žmogaus moralinis kompasas yra sugadintas – geriau apsieiti be jo, kad ir kaip įspūdingai jis atrodytų popieriuje.
Kiti įdomūs Buffet patarimai
Anksčiau UNIAN rašė, kad milijardierius yra davęs ir kitą svarbią gyvenimo pamoką: nereikia tikėtis, kad visi sprendimai bus teisingi, tačiau jūsų gyvenimo kryptį daugiausia lemia žmonės, su kuriais dirbate, draugaujate ar kuriais žavitės.
Taip pat jis yra pabrėžęs, jog egzistuoja penki dalykai, kuriems beprasmiška švaistyti pinigus. Pavyzdžiui, jo nuomone, neverta leisti lėšų naujiems automobiliams.
