Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Metus laiko nesimylėjusią Samantą pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato

2025-10-11 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 14:00

Samantha Gibson buvo be galo nustebinta, kai gydytojai pranešė, jog ji laukiasi kūdikio. Kadangi ji nebuvo turėjusi lytinių santykių daugiau nei dvylika mėnesių, moteris ėmė ieškoti atsakymų į šį, rodos, antgamtinį reiškinį.

Metus laiko nesimylėjusią moterį pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato (Nuotr. stop kadras ir 123rf.com)

Samantha Gibson buvo be galo nustebinta, kai gydytojai pranešė, jog ji laukiasi kūdikio. Kadangi ji nebuvo turėjusi lytinių santykių daugiau nei dvylika mėnesių, moteris ėmė ieškoti atsakymų į šį, rodos, antgamtinį reiškinį.

REKLAMA
2

Socialinio tinklo „TikTok“ naudotoja suglumo išgirdusi iš medikų, kad yra nėščia. Savo vaizdo įraše ji paaiškino, jog per pastaruosius metus nebuvo intymiai su niekuo suartėjusi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įrašo tekste ji dar labiau pabrėžė šią situaciją, perteikdama savo sumišimą ir skeptišką nuotaiką. Filmuke S. Gibson žvelgia tiesiai į kamerą ir lūpomis atkartoja gerai žinomą „TikTok“ melodiją su Miley Cyrus dainos „Twinkle Song“ eilute: „Ką tai reiškia?“

REKLAMA
REKLAMA

Istorija sulaukė daugybės reakcijų

Šis vaizdo įrašas netruko išpopuliarėti ir sulaukė tūkstančių reakcijų – žmonės buvo tiesiog sutrikę, bandydami suprasti, kaip tai galėjo nutikti. 

REKLAMA

Iš daugiau nei 350 komentarų daugelis vartotojų bandė paaiškinti, kas galėjo įvykti. Vienas žmogus įspėjo, kad ji neva galimai serga policistinių kiaušidžių sindromu (PCOS), kuris, anot jų, gali sukelti klaidingai teigiamus nėštumo testų rezultatus.

@gibson_sammi Had a real Jayne the virgin moment back then😂 Story time?😂😂#fypシ ♬ Twinkle Song - Miley Cyrus

REKLAMA
REKLAMA

Kitas komentatorius atkreipė dėmesį, jog tokie testų rezultatai gali būti susiję su vėžiu. Buvo ir tokių, kurie spėjo, jog galbūt buvo per klaidą sukeisti S. Gibson atlikti kraujo tyrimai su kito žmogaus mėginiais.

Kitame vaizdo įraše Samantha pasakojo, kad kai gydytojui paaiškino, jog daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių, jai buvo atliktas dar vienas kraujo tyrimas, medikai pažadėjo su ja susisiekti. 

@gibson_sammi Sorry I’m not the next Mary😭#fypシ #xyzabc #trending #viral #storytime ♬ original sound - Sammi Gibson 💛🫶

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų