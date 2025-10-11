Metus laiko nesimylėjusią Samantą pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato

Socialinio tinklo „TikTok“ naudotoja suglumo išgirdusi iš medikų, kad yra nėščia. Savo vaizdo įraše ji paaiškino, jog per pastaruosius metus nebuvo intymiai su niekuo suartėjusi.
Vaizdo įrašo tekste ji dar labiau pabrėžė šią situaciją, perteikdama savo sumišimą ir skeptišką nuotaiką. Filmuke S. Gibson žvelgia tiesiai į kamerą ir lūpomis atkartoja gerai žinomą „TikTok“ melodiją su Miley Cyrus dainos „Twinkle Song“ eilute: „Ką tai reiškia?“
Istorija sulaukė daugybės reakcijų
Šis vaizdo įrašas netruko išpopuliarėti ir sulaukė tūkstančių reakcijų – žmonės buvo tiesiog sutrikę, bandydami suprasti, kaip tai galėjo nutikti.
Iš daugiau nei 350 komentarų daugelis vartotojų bandė paaiškinti, kas galėjo įvykti. Vienas žmogus įspėjo, kad ji neva galimai serga policistinių kiaušidžių sindromu (PCOS), kuris, anot jų, gali sukelti klaidingai teigiamus nėštumo testų rezultatus.
@gibson_sammi Had a real Jayne the virgin moment back then😂 Story time?😂😂#fypシ ♬ Twinkle Song - Miley Cyrus
Kitas komentatorius atkreipė dėmesį, jog tokie testų rezultatai gali būti susiję su vėžiu. Buvo ir tokių, kurie spėjo, jog galbūt buvo per klaidą sukeisti S. Gibson atlikti kraujo tyrimai su kito žmogaus mėginiais.
Kitame vaizdo įraše Samantha pasakojo, kad kai gydytojui paaiškino, jog daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių, jai buvo atliktas dar vienas kraujo tyrimas, medikai pažadėjo su ja susisiekti.
@gibson_sammi Sorry I’m not the next Mary😭#fypシ #xyzabc #trending #viral #storytime ♬ original sound - Sammi Gibson 💛🫶
