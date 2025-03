Merūnas Vitulskis prakalbo apie dj nevykeles ir Vaido Baumilos konfliktą: atskleidė, ką būtų daręs pats

Lietuvos operos solistas Merūnas Vitulskis yra ne tik talentingas atlikėjas, bet ir aktyvus visuomenininkas. Jis atvirai dalijasi savo mintimis apie Lietuvos nepriklausomybę, garbės svarbą, gerus darbus ir net socialinius tinklus. Pokalbio metu Merūnas atskleidė, kas jam svarbiausia ir kaip jis suvokia savo misiją tiek scenoje, tiek gyvenime.

Kovo 11-oji Merūnui Vitulskiui yra ypatinga diena, primenanti ne tik istorinius įvykus, bet ir dabarties grėsmes.

„Kaip ir mums visiems, turbūt visada primena, kaip svarbu grįžti prie savo ištakų ir saugoti tą savo šalies nepriklausomybę, kuri buvo atkurta. Kai aplink vyksta tokie reikalai ir kasdien tu nežinai, kokią naują žinutę gausi, kokią iš svetur, ir ant kiek šiai dienai esam nesaugūs, tai ypatingai ta Kovo 11 yra svarbi“, – sako dainininkas.

Pasak jo, šiuo metu gyvename geriausiais laikais Lietuvos istorijoje:

„Ir vis pagalvoji, neduok Dieve, vėl reikėtų atkūrinėti, iš naujo prikėlinėti, tai, ką mes esame šiai dienai sukūrę, mes gyvename Lietuvoj pačiu pačiu nuostabiausiu laiku, taip, kaip dar niekada Lietuva negyveno nei tarpukaryje, nei prieškaryje. Dabar mes esame pačiame Lietuvos aukso amžiuje, nesinori, kad viską kažkas sugriautų ir po to reikėtų vėl viską nuo nulio pradėti, nes jau per dažnai mes tą darėme per tuos 100 metų.“

Gerų darbų moko ir vaikus

„Lietuvos garbė“ Merūnui siejasi su tradicija ir pagarba tiems, kurie prisideda prie šalies klestėjimo:

„Jeigu kiekvienais metais ne vieną kadenciją visi prezidentai lankė šitą renginį, tai jis jau tapo kaip tradicija ir tikrai labai svarbu buvo paminėti žmones, kurie vienaip ar kitaip savo šalį puošia savo darbais, įrodydami, kokie yra narsūs, protingi, drąsūs ir idėjiški žmonės. Kai matai, kad lietuviai neabejingi, neturi teisės kažkokiose ekstremaliose situacijose arba šiaip gyvenime būti pasyvūs, tuo mes ir esam, kaip lietuviai, nuostabūs.“

M. Vitulskis tiki, kad gerų darbų nereikia planuoti ar svarstyti: „Čia nereikia galvoti, kodėl reikia daryti gerą darbą, tu arba darai jį, arba ne, arba jauti, kad čia tavo, arba ne. Jeigu pradedi galvoti, ar daryti gerą darbą, jau yra kažkas su tuo žmogumi negerai.

Tu privalai skambėti, kad kiti išgirstų ir matytų. Jeigu tą natūraliai darai be jokių skaičiavimų arba be karmos taško užsidėjimo, tai jau yra pusė į savęs, kaip žmogaus, atpiginimą, o jeigu darai tą su didele meile ir ištiesi ranką, kada tau reikia pagalbą kažkam tai suteikti. Viskas turi būti natūraliai, jeigu ne, reiškiasi, reikia dar mentaliai užaugti.“

Jis prisipažįsta, kad gerų darbų darymas yra jo šeimos tradicija: „Mano šeimoje yra tradicija nuo senų laikų, tiek ta pati tarnystė, savanoriavimas, aš labai anksti pradėjau, nuo 13 metų, savanoriauti. Tai yra absoliuti norma ir savo vaikams apie tai kalbu, ir mano vaikai savo taupykles dažnai iškrato darydami gerus darbus žmonėms padėti.

Kitaip kaip Vitulskio pavardės identiteto nesuprantu, mano senelis toks buvo, prosenelis šaulys buvo ir taip toliau. Darbais mes mylime Tėvynę, čia labai gerai čia pasakyta. Nors sakė ne koks žmogus, bet šiuo momentu tinka.“

Merūnas prabilo apie Vaido Baumilos ir dj nevykeles konfliktą

Pokalbio metu kalba pasisuko ir apie Merūno veiklas. Pavyzdžiui, jis aktyviai dalyvauja socialiniuose tinkluose ir nesureikšmina nuomonių, kad tai skirta tik jauniems:

„Aš išvis esu visada toks žingeidus. Visi socialiniai tinklai yra įdomūs, jie visi turi labai skirtingą segmentą. „TikTok“ yra visiškai vėjavaikiškas: žmogus gali būti tiktokeris nuo to, kur runkelius sodina, iki prezidento. Labai juokinga stebėti visą tą situaciją ir labai didelį kontrastą mano gyvenimui.

„Threads’uose“ yra daug meniškų, palaidų minčių žmonių, labai faina, kad pakankamai intelektualūs žmonės turi humoro jausmą, kas ten liejasi laisvai.

„Instagram“ turi savo vidurio amžių, „Facebook“ daugiau dabar žiniasklaidinis, jau amžiaus, kur žmonės, tiktai dabar pradeda su internetu bendrauti, arba jau kokius 20 metų bendrauja.“

Vis dėlto jis pripažįsta, kad socialiniuose tinkluose netrūksta konfliktų:

„Aš esu daugiau toks stebėtojas. Taip, kartais sudreba ranka, ypač, jei prorusiški žmonės kalba apie Lietuvą. Nemažai yra orkų, dirbančių ties ta tema, yra daug įvairiausių paskirtų žmonių, kurie gauna pinigus už Lietuvos dergimą.

Labai sunku iš šono tą stebėti, jeigu tu matai, kad tavo šalį pila purvu, sudėtinga, bet, aišku, nesinori į bobučių kalbas leistis. Būna, pasijuokiu ir apie tą 5G ryšį, kai į kopūsto lapus žmonės dėjo įrenginius, kad bangos nepasiektų smegenų.“

Kalbėdamas apie pastarąsias pramogų pasaulio dramas, pavyzdžiui, Vaido Baumilos ir dj nevykeles konfliktą, Merūnas nusiteikęs filosofiškai:

„Vaidas labai sureikšmino, sutirštino spalvas. Aš skaitau, kad reikėjo lengviau į tai pažiūrėti. Jauna karta įnešė daug linksmumo į patį renginį, tai yra šou, visų šventė, visi tokie pasipūtę, o čia paėmė, atėjo, visus apšaudė. Man tai, pavyzdžiui, būtų juokinga, aš net prie sienos atsistočiau, plačiai kojas ištiesčiau, kad mane sušaudytų.

Aišku, kita vertus, ten žmonės susirinkę turi metinį suvažiavimą, kai tu esi už savo muzikinius darbus pagerbiamas, tai gal ne vieta buvo iki galo, kita vertus, toks 50 ant 50, vis svarstau.

Vaidas vis tiek jau daug metų scenoje ir nusipelnė pagarbos tiek stilistikoje, tiek viskame. Populiariu ir tendencingu Lietuvoje išlikti, kai žmonės naujienas ryja va taip va, iš tikrųjų ne taip lengva. Vien dėl to jis vertas pagarbos ir aš jo nešaučiau.“