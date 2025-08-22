Martynas Kavaliauskas jautriai pagerbs mirusio tėčio atminimą: gestas nepaliks abejingų

Pats Martynas neslepia nekantriai laukiantis pasirodymo, o šie metai – jam itin reikšmingi karjeroje, mat netrukus pasirodys ir albumas, skirtas įprasminti simbolinę ribą tarp jauno žmogaus ir brandos bei pagerbti šį pasaulį palikusį tėtį, rašoma pranešime spaudai.
Rugpjūčio 29-ąją dieną dainininkas Martynas Kavaliauskas sudrebins Kauno Dainų slėnį savo didžiuoju pasirodymu, visus kviesdamas trankiai atsisveikinti su išeinančia vasara. Pasak atlikėjo, ši vieta pasirinkta neatsitiktinai, mat jis seniai svajojo surengti koncertą po atviru dangumi, o Dainų slėnyje puikiai susilieja jo gimtojo miesto dvasia, pažįstamos publikos energija ir unikali, gamtos apsupta atmosfera.
„Kadangi esu kaunietis, tai koncertuoti čia – lyg žaisti namų aikštelėje. Kauno publika yra artima, žinau jos energiją, pulsą, todėl man tai ne tik koncertas, bet ir savotiškas susitikimas su jaunystės prisiminimais, su savo miesto dvasia. Pasirinkome šią vietą, nes ji nuostabiai atnaujinta ir dėl jos tobulos lokacijos – Dainų slėnis pačiame miesto centre, tačiau kartu jautiesi lyg kažkur slaptame gamtos kampelyje.
Žinoma, tai gana didelė erdvė ir ji reikalauja atitinkamų scenografinių sprendimų bei požiūrio. Norėjosi, kad būtų didinga: vizualu, galinga, preciziška, tačiau tuo pačiu siekiame, jog koncerto svečiai jaustųsi jaukiai, tarsi šventėje, ne vien tik parodomojoje programoje. Daugiausia laiko pareikalavo šviesų ir LED projekcijų architektūra ir programavimas, nes norėjosi, kad kiekviena daina turėtų savo vizualinį pasaulį. Na, o kokybiškas ir galingas garsas – man tai neatsiejama gero koncerto sudedamoji dalis, todėl labai lauksime visų, kas nori trankiai palydėti vasarą“, – intriguoja dainininkas.
Martynas atskleidžia, kad pasiruošimo koncertui procesas primena lyg gerą trilerį – pilną įtampos, tačiau su laiminga pabaiga, mat už laukiančio įspūdingo reginio slypi ilgos repeticijų valandos, scenografinių sprendimų paieškos ir kruopštus komandinis darbas.
„Publika dažniausiai pamato tik galutinį rezultatą, o užkulisiuose vyksta didžiulis nematomas darbas. Repeticijų, scenografijos idėjų, techninių sprendimų skaičiai kartais priverčia suskaičiuoti ne valandas, o savaites. Tiek komanda, tiek aš gyvename šiuo pasiruošimu – kiekviena detalė, nuo apšvietimo iki kostiumų spalvos, yra derinama ir apgalvota, todėl į repeticijų salę ėjome jau kaip į antruosius namus. Norisi palikti dalelę paslapties, bet šou bus daugiau nei vien muzika, nes laukia vientisas, vizualus, estetiškas muzikinis įvykis.
Mano didelė svajonė buvo surengti koncertą po atviru dangumi ne tik su gausia muzikantų komanda, bet ir su šokėjų trupe. Šie žmonės nuostabūs ir man teko labai daug padirbėti, kad galėčiau prisijungti prie jų“, – pasakoja atlikėjas.
Kartu su koncertiniu turu Martynas pristato ir naująjį savo albumą, kuris taip pat netrukus pasirodys vinilinės plokštelės formate. Būtent ši bus skirta jo tėčio atminimui, o pasirinktas pavadinimas simbolizuos asmeninį atlikėjo gyvenimo etapą, nubrėžiantį ribą tarp jaunystės ir brandos.
„Koncerte skambės ir naujos, dar klausytojams negirdėtos dainos iš naujojo albumo. Jis man labai svarbus, atviras, gal net intymus, nes esu visų kūrinių autorius arba bendraautorius. Taip pat išleisime ir vinilinę plokštelę, pavadinimu „33“. Šį leidimą skirsime pernai mus palikusio mano tėčio atminimui, o pavadinimas neša simbolinę reikšmę. Man dabar trisdešimt treji ir šis skaičius tai tarsi riba tarp jauno žmogaus ir brandos.
Tai metas, kai jau turi patirties, bet dar esi kupinas svajonių ir energijos. Kai rašiau dainas šiam albumui, pastebėjau, kad jos visos vienaip ar kitaip kalba apie perėjimą: nuo ieškojimų prie atradimų, nuo klaidų prie išmokimų, todėl pasirodė, kad skaičius „33“ yra paprastas, bet kartu labai talpus. Tai mano dabarties žymė – čia ir dabar. Be to, šis skaičius dažnai siejamas su dvasiniu augimu, kūrybine branda ir šiuo metu muzika man yra būtent tai: augimas, gilinimasis, naujo skambesio paieškos, kuriame, tikiu, kad žmonės atras dalelę savęs“, – sako Martynas.
Kūrybos užkulisiai neretai skendi paslapties šydu, tačiau Martynas atvirauja, kad įkvėpimas nėra vienintelis sėkmės ingredientas. Nors idėjos gimsta iš kasdienio gyvenimo: pokalbių, supančios aplinkos, sutiktų žmonių, kelionių ar net tylos, didžiausią dalį sudaro atkaklus darbas, vardan tikslo negailint valandų, praleistų studijoje.
„Įkvėpimas ateina iš gyvenimo, kartais tiesiog važiuodamas automobiliu pajunti, kaip mintyse susidėlioja naujos dainos priedainio eilutės ar koncertinės scenos vizija. Na, o vėliau seka permąstymai, bandymai. Mano nuomone, kūryboje, plačiąja prasme, labai svarbus akcentas yra ne pats kūrybiškumas, o darymas ir dažniausiai bandymas bei užsispyrimas rašyti, groti, kurti atveda į rezultatą, kuris gimsta iš daug valandų, kartais net savaičių ar mėnesių darbo“, – teigia atlikėjas.
Nors šis koncertinis turas Martyno karjeroje prilygsta viršūnei, pats dainininkas tikina, kad po vieno didelio pasiekimo visuomet laukia kitas. Visgi, kadaise išgarsėjęs „X faktoriaus“ scenoje, atlikėjas prisimena tuomet net nedrįsęs svajoti apie klausytojų pilnas arenas klausytojų ir milijonus peržiūrų renkančius jo dainų vaizdo klipus.
„Pamenu tuo metu tiesiog svajojau gerai sudainuoti, kad mane išgirstų ir net negalėjau įsivaizduoti, kad po daugiau nei dešimtmečio stovėsiu prieš tūkstančius žmonių ir dalinsiuosi savo muzika tokiu mastu. Turbūt tuo ir gražus gyvenimas, mat jis atneša daugiau, nei pats būtum išdrįsęs sugalvoti. Visgi, karjera – ne kalnas su viena viršūne, o kelionė su daugeliu sustojimų ir kiekvienas turas, kiekvienas albumas yra atskira viršūnė, bet už jos visada matosi kita. Todėl man svarbiausia neužsistovėti vietoje ir nebijoti keistis“, – sako Martynas.
