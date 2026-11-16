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Mantas Jankavičius sujungė jėgas su garsiu Lietuvos žmogumi: „Nieko panašaus dar nebuvo“

2026-11-16 12:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-16 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Yra paveikslų, kuriuos norisi ne tik matyti, bet ir girdėti. Ir yra dainų, kurios įjungia mūsų vaizduotę, nukelia į kitus pasaulius. Pavasarį Manto Jankavičiaus dainos ir Algio Kriščiūno paveikslai susitiks vienoje scenoje ir taps paveikiu vizualiu koncertu „Nuoga širdis“.

Yra paveikslų, kuriuos norisi ne tik matyti, bet ir girdėti. Ir yra dainų, kurios įjungia mūsų vaizduotę, nukelia į kitus pasaulius. Pavasarį Manto Jankavičiaus dainos ir Algio Kriščiūno paveikslai susitiks vienoje scenoje ir taps paveikiu vizualiu koncertu „Nuoga širdis“.

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Kovo 19 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kovo 20 d. Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje ir balandžio 17 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje drobės atgis, judės ir tęsis muzikoje, o didžiausi Manto hitai taps vieno pasakojimo dalimi.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Jankavičius ir Algis Kriščiūnas suvienijo jėgas

„Man nebeįdomus vien įprastas koncertinis formatas: daina po dainos, finalas, fejerverkai, visi nusilenkiame su gėlėmis ir išeiname. Pradėjau galvoti ką galiu padaryti, kad žmogus po koncerto išeitų gavęs daugiau, nei tikėjosi. Labai tikiu, kad šis renginys ir nebus tik koncertas. Jis bus įvykis – ir mano, ir Algio gyvenime. Man atrodo, Lietuvoje nieko panašaus dar nebuvo“, – sako Mantas Jankavičius.

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Dainininko ir dailininko draugystė prasidėjo beveik prieš trisdešimt metų – nuo fotosesijos žurnalui, kai Mantas dar dainavo grupėje. Vėliau jie kartu kūrė albumų viršelius ir koncertų afišas, o abu atidžiai sekė vienas kito kūrybinį kelią.

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Skaičiuodami bendrus metus, kūrėjai neslepia šypsenos. „Trisdešimt metų – tai siaubas“, – juokiasi Mantas. „O mes dar taip gerai atrodome“, – pritaria Algis.

„Algis iki šiol yra vienas mano mylimiausių fotografų ir patikimiausių žmonių. Žinau, kad pas jį atėjus viskas bus gerai ir labai greitai – žaviuosi jo greičiu ir ryžtu. Man atrodo, mūsų bendras sumanymas gimė būtent iš tos senos draugystės, iš bendro darbo ir nostalgijos, kurią sukaupėme per tuos metus“, – pasakoja Mantas.

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Galutinį postūmį davė Algio virtualios realybės filmas „Žaisti gyvenimą“, 2024 m. pristatytas Venecijos kino festivalyje. Jame dailininko paveikslai atgyja trimatėje erdvėje ir ima pasakoti istorijas.

„Algio paveikslai mane lydi visą gyvenimą. Jie tokie originalūs ir gyvi, patys prašosi didelės scenos. Kai pamačiau juos atgijusius, judančius, pasakojančius istorijas, man atsivėrė viso koncerto koncepcija. Supratau, kad mano dainos kalba apie tuos pačius dalykus, kuriuos Algis rodo savo paveiksluose ir rašo eilėraščiuose“, – sako Mantas.

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Pasiūlyti Algiui bendrą koncertą Mantas skambino šiek tiek jaudindamasis. Įkalbinėti nereikėjo, Algis, pasak jo paties, jau iš pirmų žodžių žinojo, ką išgirs, ir labai apsidžiaugė.

Arenos mastas ir kamerinis jaukumas

„Nuogos širdies“ scenografija atitiks arenos mastą, tačiau jos centre atsiras ir jauki erdvė – Algio sumanytas kambarėlis.

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„Areninis koncertas dažniausiai būna kažkas didelio ir grandiozinio. O aš norėjau, kad jame būtų bent kambarėlio jaukumo – tokio, kuriame žmogus jaučiasi kaip savo namuose. Arenoje lengva sukurti daug fejerverkų ir efektų, bet kur kas sunkiau – santykį su žiūrovu. Man svarbu, kad atėjęs žmogus pamatytų ne dievaitį ant pakylos, o tokį pat žmogų kaip jis pats. Nes nuoširdumas, kai kalbama nuo sosto, nebėra nuoširdumas“, – sako Algis.

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Mantas džiaugiasi, kad Algis yra ne tik dailininkas, bet ir puikiai muziką girdintis žmogus: su juo tariamasi dėl dainų eiliškumo ir viso koncerto dramaturgijos. „Rinkdamas paveikslus, įsiklausau į muziką. Man svarbu, kad būtų vystymas, kulminacija, atomazga ir finalas. Kad žmonės išeitų dainuodami Manto dainas, o prieš akis vis dar matytų tuos vaizdus“, – pasakoja dailininkas.

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Pats Mantas tapybą vadina vieninteliu savo netalentu.

„Šoku, dainuoju, vaidinu – išbandžiau, regis, visas meno sritis, išskyrus dailę. Negaliu nupiešti net kačiuko, o pingvinui nupiešti man reikia įsijungti pamoką internete“, – juokiasi jis.

Spalvos, džiaugsmas ir atvira širdis

Algio paveikslai – spalvingi, šviesūs ir kupini metaforų, o arenoje jie virs gyva, judančia scena. Šio pasakojimo centre – žmogus ir visa jo jausmų paletė: nuo vienatvės ir baimės iki atleidimo, dėkingumo ir paprasto džiaugsmo gyventi.

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„Scena dažnai žmogų kilsteli virš kasdienybės. O man atrodo, kad tikras ryšys atsiranda tada, kai nebelieka nei gražių kostiumų, nei labai protingų frazių, nei noro pasirodyti. Norėčiau, kad po koncerto galėčiau išgerti kavos su bet kuriuo žmogumi, atėjusiu tą vakarą, ir tiesiog paklausti, kaip jis gyvena. Būtent todėl kiekvienas vakaras bus gyvas ir vis kitoks“, – sako Mantas.

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Mantui ypač brangios istorijos, kurias žmonės papasakoja po koncertų: viena ar kita jo daina padėjo kam nors susipažinti, tapo pirmuoju šokiu vestuvėse ir dabar skamba šeimose, kuriose auga vaikai.

„Jei žmonės, išėję po koncerto, sakys sau, kad reikia labiau mylėti savo gyvenimą ir save, daugiau laiko skirti artimiesiems – ne darbui, pinigams, karjerai, o savo tikrajam gyvenimui, – vadinasi, tikslą pasiekėme“, – sako Algis.

„Nuoga širdis“ – koncertas, kuriame skamba paveikslai.

Koncertai

• 2027 m. kovo 19 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arena

• 2027 m. kovo 20 d. – Vilniaus „Compensa“ koncertų salė

• 2027 m. balandžio 17 d. – Kauno „Žalgirio“ arena

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