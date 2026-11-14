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Mantas Vygantas atskleidė iki šiol nematytą savo gyvenimo pusę: „Nesu niekada rodęs...“

2026-11-14 17:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 17:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gerbėjai dažniausiai mato tik galutinį rezultatą ir retai susimąsto, kiek darbo reikia įdėti, kad viskas vyktų sklandžiai. Atlikėjas Mantas Vygantas nusprendė praskleisti šydą ir socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame parodė, kas vyksta prieš koncertus ir ko žiūrovai paprastai nemato.

Gerbėjai dažniausiai mato tik galutinį rezultatą ir retai susimąsto, kiek darbo reikia įdėti, kad viskas vyktų sklandžiai. Atlikėjas Mantas Vygantas nusprendė praskleisti šydą ir socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame parodė, kas vyksta prieš koncertus ir ko žiūrovai paprastai nemato.

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Vaizdo įrašu atlikėjas pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“, o juo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas su mylimąja Milda

Štai ko nemato kiti

Vaizdo įraše M. Vygantas nusprendė parodyti, kiek įvairių darbų tenka atlikti dar prieš žengiant į sceną. Pasak jo, nors žiūrovams koncertas trunka vos kelias valandas, pasiruošimas jam prasideda gerokai anksčiau.

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„Pagalvojau, kad nesu niekada rodęs, kaip atrodo pasiruošimas koncertui. Žmogus pamato plakatą, nusiperka bilietą, ateina, atsisėda, pasiklauso koncerto, paploja ir išeina. Bet iš tikrųjų – yra ką veikti. Einam, parodysiu“, – vaizdo įrašo pradžioje kalbėjo vyras.

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Atlikėjas atskleidė, kad pasiruošimas koncertams apima ne tik repeticijas ar pasirodymo planavimą, bet ir įvairius organizacinius darbus.

Vaizdo įraše jis parodė, kaip rūpinasi bilietų ir plakatų paruošimu, vyksta pasirašyti sutarčių bei išsiunčia koncertams reikalingus atributus.

Vaizdo įrašą galite žiūrėti čia:

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