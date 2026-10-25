Egipte atostogavęs Mantas Vygantas prabilo apie mylimąją Mildą: „Nepastebėti sunku...“

Naujienų portalui tv3.lt dainininkas M. Vygantas pasidalijo įspūdžiais ir prabilo apie ateities planus.
Atostogos saulėtame Egipte
Pradėdamas pasakoti apie atostogas Egipte, Mantas neslėpė, kad ši kryptis jo ir Mildos planuose atsirado netikėtai – kartu vykti pasiūlė draugai.
„Mes su Milda supratome, kad po darbų, koncertų ir renginių maratono jau norisi šiek tiek atsikvėpti. Norėjosi pakeisti aplinką, pabūti kartu, pasimėgauti saule ir geru laiku su draugais. Kartais tikrai reikia bent trumpam atitrūkti nuo kasdienybės ir darbinių rūpesčių“, – šyptelėjo jis.
Kelionės metu porai netrūko kuriozinių situacijų: „Egipte tikrai netrūksta linksmų situacijų, ypač kai susiduri su vietiniais prekeiviais. Kartais užtenka tiesiog praeiti pro šalį, o jau esi užkalbintas, pakviestas į parduotuvę ir, žiūrėk, dar spėjęs susirasti naują draugą.“
Tiesa, nemažai vietinių dėmesio sulaukė ir šviesiaplaukė jo mylimoji Milda, kurią neretai užkalbindavo praeiviai. Vis dėlto į kitų vyrų jai rodomą dėmesį Mantas žvelgia su šypsena.
„Na, mano Milda tikrai yra moteris, kurios nepastebėti sunku. Ji graži, žavi, moteriška, todėl visiškai natūralu, kad sulaukia aplinkinių žvilgsnių. Vietiniai vyrai moka sakyti komplimentus, bet aš į tai žiūriu paprastai, nesureikšminu. Manau, visai smagu, kai tavo mylimąją pastebi ir kiti“, – teigė jis.
Kainos Egipte ir ateities planai
Paklaustas apie dabartines kainas Egipte, pašnekovas tikino, kad čia svarbu mokėti derėtis: „Kainos labai priklauso nuo vietos. Vienur gali rasti tikrai nebrangių prekių ar paslaugų, o turistinėse vietose viskas gali kainuoti gerokai daugiau. Papietauti dviem vietiniame restorane, priklausomai nuo pasirinkimo, gali kainuoti maždaug 15-30 eurų, o prabangesnėse vietose – ir daugiau.
Tiesa, pardavėjo pasakyta kaina nebūtinai yra galutinė. Mes važiavome pirmiausia pailsėti, todėl per daug nesikoncentravome į išlaidas, bet, žinoma, pinigus leisti reikia protingai.“
Pasakodamas apie atostogas, dainininkas patarė Egipte pasimėgauti Raudonąja jūra, o mėgstantiems aktyvesnį poilsį – išbandyti nardymą, pasiplaukiojimą laivu ar išvyką į dykumą.
„Taip pat siūlyčiau paragauti vietinio maisto, daugiau pasidomėti šalies kultūra ir nebijoti išbandyti ko nors naujo“, – šyptelėjo Mantas.
Grįžęs iš atostogų Mantas jau pasinėrė į darbus. Dainininkas prasitarė, kad gerbėjams ruošia ir staigmenų, tačiau kol kas jų neatskleidė:
„Po atostogų grįžome pailsėję ir su nauja energija. Dabar laukia darbų, koncertų ir susitikimų su klausytojais metas. Planuose – nemažai renginių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, tad tikrai netrūks veiklos.
Turiu ir naujų kūrybinių minčių bei sumanymų, bet kol kas visko atskleisti nenorėčiau. Tegul gerbėjams lieka šiek tiek intrigos.
Labai džiaugiuosi ir tuo, kad šalia manęs yra Milda. Smagu kartu keliauti, patirti naujų įspūdžių, bet ne mažiau svarbu ir kasdienybėje jausti vienas kito palaikymą. Man tai tikrai daug reiškia.“