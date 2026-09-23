Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

28 metais už Ramūną Rudoką jaunesnė Justina prabilo apie jų santykius: „Atvirai pasakius...“

2026-09-23 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 14:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar amžiaus skirtumas santykiuose – tik skaičius pase, ar garantuotas kelias į emocinį chaosą? O gal vis dėlto svarbu, kuris poroje vyresnis – vyras ar moteris? Apie tai šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „KK2 savaitė“ diskutuos ne tik tokios žinomos poros kaip Ramūnas ir Justina Rudokai ar Mantas Vygantas ir Milda May, bet ir neretai dėmesio centre dėl savo santykių atsidurianti Oksana Pikul.

Ar amžiaus skirtumas santykiuose – tik skaičius pase, ar garantuotas kelias į emocinį chaosą? O gal vis dėlto svarbu, kuris poroje vyresnis – vyras ar moteris? Apie tai šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „KK2 savaitė“ diskutuos ne tik tokios žinomos poros kaip Ramūnas ir Justina Rudokai ar Mantas Vygantas ir Milda May, bet ir neretai dėmesio centre dėl savo santykių atsidurianti Oksana Pikul.

REKLAMA
7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ramūną ir Justiną skiria 28 metai, ir nors patys tikina to nejaučiantys, jų santykiai visuomet domino smalsuolius. Pastarieji be jokios gėdos yra uždavę ir itin nemalonius klausimus ar pasidaliję ne pačiais gražiausiais komentarais, apie kuriuos išgirsime ir laidoje.

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 28 metais už R. Rudoką jaunesnė jo žmona Justina: „Stengtis pasitempti turi ne jis, o aš“

R. Rudokas laidoje pasakos, kad prie klausimo apie jį ir žmoną skiriančius metus jau seniai yra įpratęs ir netgi iš anksto turi tam paruošęs atsakymą.

REKLAMA

„Man labai smagu, kai manęs to klausia. Aš visada sakau: paklauskite pono Macrono. Jie su žmona – tikrai garsi pora, tik jų amžiaus skirtumas atvirkštinis. Manau, kad metai nelabai ką reiškia. Nei meilė renkasi amžių, nei amžius renkasi meilę“, – sakys jis.

Savo ruožtu J. Rudokė pridės, kad nors ir yra jaunesnė, pasitempti namuose tenka ne Ramūnui, o jai.

REKLAMA
REKLAMA

„Atvirai pasakius, iš tiesų stengtis turiu aš. Turiu pavyzdį namie žmogaus, kuris sportuoja 7 dienas per savaitę ir valgo žoles. Pavyzdžiui, aš kepu blynus, o jo racione – tik žolių lapai“, – sakys ji.

Kaip pasakos pora, ramybės jų namuose būna nedaug, o ištikus konfliktams, abu į tai yra linkę reaguoti itin karštai. Visgi po barnių Justina ilgai pykčio nelaiko, o štai Ramūnas gali nekalbėti visą savaitę...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tu nenorėtum tame dalyvauti“, – laidos vedėją M. Stasiulį perspės jis.

12 metų skiria ir dainininką Mantą Vygantą bei jo mylimąją Mildą. Tiesa, nors iš pradžių Mildą šis skirtumas neramino, vėliau ji suprato, kad Mantas – tarsi jaunas... senis! O kokius moteriškus triukus moteris naudoja tuomet, kai nori, kad Mantas nusileistų?

REKLAMA

Kadaise buvusius nesutarimus su buvusiu vyru Simu Jasaičiu prisimins ir O. Pikul. Kaip jis yra pasielgęs tuomet, kai grįžo iš pernelyg ilgai užsitęsusio pasibuvimo su draugais?

„Su Jasaičiu yra buvę taip, kad kitą dieną jis puolė atsiprašinėti, o aš galvojau, kas yra? Jis atsiprašė, kad man nepaskambino, užbaliavojo, palūžo... Aš tik tuomet supratau, kad nė nepastebėjau, kad jo nebuvo“, – neslėps ji.

REKLAMA

Laidoje Oksana daugiau papasakos ir apie naująjį jaunesnį savo mylimąjį, kurį vadins incognito žmogumi. „Mes, vyresni žmonės, iš jaunesnių pasiurbiame labai geros jaunatviškos energijos. Tai tikrai duoda motyvacijos pasitempti, duoda visai kitos energijos gyvenimui“, – sakys ji.

Kodėl R. Lukoševičiūtės-Daudienės vyras konfliktų metu nieko nevalgo? Kokių nemalonių komentarų sulaukia žinomos poros?

Visos intriguojančios Rudokų ir kitų žinomų žmonių išpažintys apie amžiaus skirtumą, santykių kasdienybę ir reakcijas socialiniuose tinkluose – jau šį vakarą.

„KK2 savaitė“ – trečiadieniais, 20 val. per TV3!

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Po dešimties metų
Po dešimties metų
2026-09-23 14:54
metų geriau papasakok
Atsakyti
bėk neatsisukdama
bėk neatsisukdama
2026-09-23 15:42
kol jauna, susikursi gyvenimą su jaunu, tuoj prostatos problemos prasidės. Ką darysi po keleto metų su juo
Atsakyti
Gal
Gal
2026-09-23 16:01
ir gerai...duoda seniukui prieš miegą šilto pienelio, tas ir užmiega, o pati į aukštakulnius ir kur nori ten...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų