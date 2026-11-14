Indrė Bareikienė po koncerto Kaune neslėpė nuostabos: „Per baisu žiūrėti“

Po renginio moteris atvirai papasakojo, kokį įspūdį jai paliko koncertas, ir pasidalijo pastebėjimais apie jaunimo elgesį. Savo mintis ji išsakė socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje, o jomis sutiko pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nustebino jaunimo koncertas
Koncerte apsilankiusi I. Bareikienė „Instagram“ istorijose pasidalijo šiek tiek nerimo sukėlusiais vaizdais. Juose buvo matyti itin tankiai susispietusi ir vieni kitus spaudžianti minia.
„O čia prasidėjo mano košmaras. Ten kažkur prieky Cecilija su draugais... Aš jau prispausta“ – rašė ji.
„Kaip prie įėjimo pasakė vienas vyrukas: atleiskite, bet jūs šį vakarą esate vyriausia. Galėčiau ginčytis ir sakyti, kad dar mačiau du tėvelius ir valytoją, kuri tikrai galėtų būti mano klasiokė...
Bet šiaip vienintelis baisus dalykas, kad jie ten susispaudę, o mano Cecilija pačiam priekyje... Mane jau prie tos tvoros spaudė, nežinau, kaip šitas trendas vadinas – šokinėk, strikinėk ir spausk... Aš negaliu, man per baisu žiūrėti. <...> Esu šoke, padėk Dieve“, – įspūdžiais dalijosi I. Bareikienė.
I. Bareikienės papasakotas jaunimo elgesys greičiausiai susijęs su koncertuose paplitusiu reiškiniu, vadinamu „moshing“, arba „mosh pit“.
Tai energingas šokimo būdas, kai koncerto dalyviai šokinėja, stumdosi, atsitrenkia vieni į kitus ir juda kartu su muzikos ritmu. Toks elgesys ypač būdingas repo, metalo ir pankroko koncertams.
Nepaisant visko, moteris pripažino, kad apsilankymas tokio pobūdžio koncerte buvo įdomi patirtis. Vis dėlto ji suprato, kad jos muzikinis skonis gerokai skiriasi nuo jaunosios kartos.
„Buvo įdomu, vienok, apsilankyti tokio pobūdžio koncerte... Supratau, kad man prie širdies „šoksime mes gatvėje po meilės lietumi“. Čia ir yra kartų skirtumas“, – sakė ji.
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