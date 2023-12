Luka Dončičius su mylimąja susilaukė pirmagimio: atskleidė vardą

Praeitais metais susižadėjusi pora gimusią dukrelę pavadino Gabriela.

Džiugią naujieną pora paviešino socialiniuose tinkluose.

Pasakiškos sužadėtuvės

Šių metų liepą krepšininkas „Instagram“ įraše paskelbė apie sužadėtuves su ilgamete mergina Anamaria Goltes.

Dončičius merginos rankos paprašė liepos 7 d. – tai nuoroda į poros metines ir numerį 77, kurį krepšininkas nešioja ant savo marškinėlių, rašo nypost.com.

Anamaria Goltes yra mados ir gyvenimo būdo turinio kūrėja ir gali pasigirti beveik 200 tūkst. sekėjų „Instagram“ tinkle, kur ji dalijasi įspūdžiais apie bendrą poros gyvenimą. Daugelyje savo įrašų Goltes matoma dėvinti Nr. 77 ir „Mavericks“ atributiką, palaikydama Dončičių per pastarąjį audringą sezoną Dalase.

Pora susižadėjo prie Bledo ežero Slovėnijoje, o sužadėtuvių nuotraukos fone matyti Dievo Motinos bažnyčia ant ežero.

Pranešama, kad Dončičius ir Goltes, abu kilę iš Slovėnijos, susipažino, kai jiems buvo maždaug 12 metų, o nuo 2016 m. jie užmezgė romantiškus santykius.

2018 m. pasklido pranešimai apie poros išsiskyrimą, tačiau po neilgos pertraukos jų santykiai atsinaujino.

A. Goltes yra dirbusi modeliu, bendradarbiavusi su garsiomis modelių agentūromis „Campbell Models“ ir „Immortal Model Management“ (IMM). Talentų ieškanti IMM pastebėjo ją instagrame, taip ji atsidūrė Amerikoje.

Su rinktine 2017 m. tapo Europos čempionu. Būdamas 16 metų debiutavo Madrido „Real“ komandoje, tapdamas jauniausiu visų laikų komandos žaidėju pagrindinėje sudėtyje.

Visai neseniai JAV verslo žurnalas „Forbes“ sudarė 2023 m. daugiausiai uždirbančių sportininkų sąrašą. Kaip visuomet, sąrašo sudarytojai išskyrė ir jauniausius sportininkus, kurių atlyginimai verčia išsižioti.

Į sąrašą pateko ir Luka Dončičius, uždirbantis 47,2 mln. dolerių.

Turtingiausių jaunuolių penketuką užbaigia Slovėnijos krepšinio žvaigždė Luka Dončičius. 24-erių krepšininkas su Dalaso „Mavericks“ klubu niūriai užbaigė 2022-2023 m. sezoną, nepatekdamas į atkrintamąsias varžybas, tačiau jo karjera neabejotinai yra įspūdinga.

Per penkerius metus jis keturis kartus pateko į pirmąją NBA komandą, o paskutinį kartą – dar šiame sezone. 2020 ir 2021 m. pasirinkimai leido gynėjui 2021 m. rugpjūtį pasirašyti vadinamąjį „super-max“ pratęsimą, kurio numatoma vertė – 207 mln. dolerių per penkerius metus.Už aikštės ribų uždirbdamas apie 10 mln. dolerių, L. Dončičius rugsėjį kartu su „Nike Jordan Brand“ išleido firminius batelius, o praėjusį mėnesį pasiūlė pažvelgti ir į antrąjį batelių leidimą, dėvėdamas juos per rungtynes Dalase. Tikimasi, kad naujieji bateliai mažmeninės prekybos lentynose pasirodys vėliau šiais metais.

L. Dončičius (nuotr. SCANPIX)