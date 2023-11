Vėl siautėjęs Domantas Sabonis padėjo „Kings“ pratęsti pergalių seriją

D. Sabonis rungtynėse pagerino šio sezono rezultatyvumo rekordą. Lietuvis per 34 minutes sumetė 32 taškus (13/13 dvit., 6/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Mače jis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas.

Taip pat D. Saboniui tai jau buvo ketvirtosios rungtynės iš eilės, kur jis renka dvigubą dublį su daugiau nei 20 taškų.

Domas put on another DOMINANT performance tonight vs. the Mavs ⤵️



💪 32 PTS

💪 13 REB

💪 6 AST

💪 13-of-15 FG

💪+16 +/- pic.twitter.com/kCJhbSW7wR

