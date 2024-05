Likus mažiau nei mėnesiui iki „Leon Somov & Jazzu“ koncerto – vienintelio šou detalės

Birželio 7-tą dieną klausytojų laukia inovatyviausias elektroninės muzikos šou Lietuvoje. Kai kurie technologiniai sprendimai pirmą kartą bus naudojami ne tik Vingio parke, bet ir Baltijos šalyse.

Tai bus vakarėlis, kuris „nuraus stogą“ nuo pirmųjų sekundžių – tikina renginio kūrėjai. Įspūdingo šou scenografiją bei video projekcijas kuria tarptautinė pripažintų profesionalų komanda. Kiekviena šou detalė kruopščiai derinama su atlikėjais, kurie yra aktyviai įsitraukę į kūrybinį procesą, rašoma pranešime spaudai.

„Norėjome, kad mūsų scena būtų nestandartinė, artima tarptautinių šokių muzikos festivalių scenoms, išskirtinė savo dizainu, su įspūdingu kiekiu LED ekranų, kad žiūrovas patirtų „wow“ efektą, įspūdį visam gyvenimui“, – apie didžiausią karjeros šou pasakoja Leonas Somovas.

Koncerte kuriama kelių dimensijų patirtis – kiekviena daina transliuos unikalią dramaturginę liniją, muziką bus galima jausti vizualiai.

„Nieko panašaus iki šiol nesu mačiusi. Atrodo galingai, solidžiai, o naktį – tiesiog fantasmagoriškai. Labai tinka mūsų muzikai. Piešti muziką yra didžiulis menas. Gera dirbti su geriausiais savo srities profesionalais“, – sako gyvenimo koncertui besiruošianti Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Intriga išliks iki pat šou Didžiulėje, daugiau nei 40 metrų pločio scenoje vakarėlio groove palaikys ir būrys žinomų šalies muzikantų, kurie ilgą laiką grojo drauge su duetu. Scena neapsiribos tik nurodytais matmenimis – visa Vingio parko arka taps neatsiejama jos dalimi.

Nors scena bus didžiulė, techninių sprendimų dėka atlikėjai bus vos per keletą metrų nuo žiūrovų. Vieninteliame koncerte galingai suskambės daugelio išsiilgti, žymiausi grupės hitai, tokie kaip „Tik Pasilik“, „Po Mano Oda“, „Lower Than The Ground“, bei ankstyvieji, nostalgiški kūriniai, kaip „Parduotu tau savo muziką“.

Tačiau pilnas repertuaras bei kitos muzikinės staigmenos – saugomas paslaptyje iki pat koncerto. Intrigai paliekamos ir kitos šou detalės.

„Su Leonu tyliai juokiamės, kad jau kai pradedi skaičiuoti gyvenimą dekadom, skamba labai veteraniškai. Man šis koncertas – tai didžiausia gyvenimo šventė, muzikinė branda. Norisi, kad būtų įspūdinga ir išlaikyta.

Su dizainerių komanda kostiumus pradėjome kurti prieš keturis mėnesius, tikrai neišduosiu, ką darome, bet kostiumų tikrai bus ne vienas“, – sako J. Arlauskaitė-Jazzu. Maloni euforija danguje „One Night Only“ koncerte galingą garso ir vaizdo sinergiją danguje kuris tarptautinės komandos pilotuojamas dronų šou.

„Didžiuojamės galėdami prisidėti prie pirmojo tokio šou ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione. Vienos nakties nuotykis gali būti tik vienas toks, taigi ruošiamės išpildyti didžiausius žiūrovo lūkesčius“, – sako „Light A Sky“ technologijų vizionierius Linas Gelažanskas. Pasak jo, dronų šou žiūrovui teikia džiugios šventės jausmą, ypatingos progos atmosferą.

„Skirtingai nei fejerverkai, dronai leidžia malonia euforija mėgautis ekologiškai – nekeliant triukšmo ir fizinės taršos, tausojant žiūrovų, aplinkinių pasirodymo gyventojų ir gyvosios gamtos sveikatą. Be to, dronai yra daugkartinio naudojimo, taigi tie patys dronai gali būti naudojami daugybėje renginių per ilgą laiką“, – teigia jis.

Koncerto pristatymo vakarėlis, kaip ir grupės repeticijos bei daugelis laukiamiausio metų renginio pasiruošimo darbų, vyko „Stage Lite“ studijoje.