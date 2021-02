„Lietuvos talentai. Supervaikai“ nugalėtojas Jonas – apie gyvenimą po pergalės projekte: be akordeono ir toliau neįsivaizduoja nė dienos

Vasario 16-ąją Jonas pasirodys specialiame TV3 rengiamame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos televiziniame šou „Aš tikrai myliu Lietuvą“, o iki tol naujienų portalui tv3.lt jis sutiko papasakoti, kaip gyvena dabar.

Prisiminęs pergalę projekte „Lietuvos talentai. Supervaikai“, J. Vozbutas neslėpė – kai sužinojo, kad tapo nugalėtoju, negalėjo tuo patikėti, nes visiškai to nesitikėjo, tad dar kurį laiką jautėsi suglumęs.

Vis dėlto tai atnešė ir labai gerų dalykų. „Šis laimėjimas man padėjo išpopuliarėti Lietuvos žmonių tarpe bei išpopuliarinti akordeoną, o kasdienybė nelabai pasikeitė – vis groju ir groju kiekvieną dieną“, – šypsojosi jaunasis akordeonistas.

Paklaustas, ar gera ir vėl pasirodyti televizijoje, J. Vozbutas atviravo, kad su metais noras tam tik didėja: „Jau kurį laiką man tikrai patinka pasirodyti televizijoje, tačiau vis tiek būna šiek tiek nedrąsu. Šis noras pasirodyti televizijoje tikriausiai atsirado po kelių televizijos projektų, kuriuose dalyvavau praėjusiais ir užpraėjusiais metais.“

Jonas džiaugėsi, kad jo draugai pergale džiaugėsi kartu su juo, o paprašytas papasakoti, iš kur ir pats semiasi motyvacijos tikslams siekti, akordeonistas buvo nuoširdus – tokie geri rezultatai tikrai neateina be pastangų.

„Pirmiausia, reikia žinoti, jog be sunkaus darbo ir rezultato paties geriausio nebus. Sunku pasakyti, kaip reiktų semtis motyvacijos, tačiau iš mano perspektyvos, aš pats labai domiuosi muzika ir tai yra ne tik mano darbas, bet ir pomėgis. Be to, labai svarbus yra artimųjų palaikymas. Tai man suteikia motyvacijos ir skatina siekti savo užsibrėžtų tikslų“,– sakė Jonas.

Dar prieš didįjį „Lietuvos talentai. Supervaikai“ finalą Jono mama užsiminė, kad jos sūnus neįsivaizduoja nė vienos dienos be akordeono. Paklaustas, ar niekas nepasikeitė, jis buvo atviras: „Aš savo rutinos niekaip neįsivaizduoju ir jau nebeįsivaizduosiu be akordeono (šypsosi).“

Ir nors net ir ryžtingiausiems žmonėms nutinka įvairių dienų, Jonas pripažino, kad tokių momentų, kad nenorėtų groti akordeonu, jis niekuomet neišgyvena. „Man nepasitaiko. Aš kartais nors ir būnu labai pavargęs, vis tiek groju, nes muzika man leidžia atsipalaiduoti“, – kalbėjo jis.

Dėl koronaviruso pandemijos pasiruošimams muzikiniams konkursams šiuo metu vyksta nuotoliniu būdu. Vis dėlto Jono motyvacijos nė kiek nesumažina ir tai. „Visą karantiną groju, mokausi ir šiuo metu tikrai daugiau laiko skiriu muzikai. Gyvenimą siesiu su muzika. Tiksliai nežinau, kur nusimato mano ateitis, bet žinau, jog grosiu“, – užtikrintai pokalbį baigė J. Vozbutas.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-ąją – žiūrovai išvys išskirtinį, šventinį šou „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Visai šeimai skirtame nuotaikingame ir azarto kupiname šou dvi žinomų ir mylimų žmonių komandos, su kapitonais priešaky, stos į linksmą ir azartišką kovą. Klausimai, praktinės ir muzikinės užduotys, greita reakcija, intriga – viskas apie Lietuvą ir Vasario 16!

Komandos suklysti neleis jų vadovai. Kapitonų vaidmuo paskirtas charizmatiškiausiems ir mylimiausiems TV3 veidams – Mindaugui Stasiuliui ir Justinui Jankevičiui. Specialią „Aš tikrai myliu Lietuvą“ laidą ves Mindaugas Rainys. Gerą nuotaiką kurs ir „gyvai“ gros lietuvių itin mylima grupė „Vairas“, o taip pat čia pasirodys ir talentingasis J. Vozbutas.

„Aš tikrai myliu Lietuvą“ – vasario 16 d. 19.30 val. per TV3!