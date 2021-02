Ramus pasivaikščiojimas virto gelbėjimo misija: po pamatytų vaizdų Kazlauskienė negalėjo miegoti visą naktį

Sunkiai įtikėtina istorija žinoma moteris pasidalijo ir socialiniuose tinkluose, o plačiau apie viską papasakojo naujienų portalui tv3.lt.

Pasirodo, kad pasivaikščioti išvykę Liveta ir Petras, miške, netoli karjero, rado būrį katinų. Kaip sakė Liveta, tąkart ji jų suskaičiavo virš 17, tačiau tikėtina, kad iš tiesų jų buvo kur kas daugiau.

„Petras mašinoje turėjo bulkos, tad ėmė mesti ją per langą mesti katinams. Paprašiau Petro, kad greit dar nupirktume jiems maisto, o vėliau dar ir su draugais važiavome jų maitinti. Tačiau net ir po to nemiegojau visą naktį. Skambinau vienur, kitur, tačiau tokio kiekio katinų niekas nenori priimti… Iš viso ten sugavome 30 katinų, bet jų ten yra net apie 15 dar likę. Norėjome juos sugaudyti iki šalčių – vienąkart to daryti važiavau net ir pati. Suviliojau į 5-6 narvus, bet vėliau, atpažinę mano mašiną, jie pabėgdavo…“ – istorija dalijosi dainininkė.

Galiausiai tokį didžiulį būrį katinų sutiko priimti „Nuaras“. „Jie paskelbė apie katinus kiekvieną plačiai aprašydami. Vienas jau iškeliavo į pajūrį, kitas – į Vilnių. Vienai moteriai katė buvo atiduota į namus tol, kol ši atsives kačiukų, kad ji neatsivestų jų narve“, – detalėmis dalijosi Liveta.

Itin gyvūnus mylinti moteris pridėjo, kad skaudį širdį, jog gyvūnai visa tai turi iškęsti dėl neatsakingo veisėjų elgesio. „Gyvūnai – Dievo kūriniai, tad nesuprantu, kaip galima juos būtų duoti tiems, kurie juos kankina, išnaudoja, o po to bet kur ištrenkia“, – sakė ji.

Ir nors žmonės vis aktyviau ima priglausti „Nuare“ esančius katinus, didelė dalis jų dar yra nepagautų. „Artėja pavasaris, tų katinukų tiek daug… Deja, dar 5 katinukus turėjome grąžinti į tas 2 vietas, iš kurių ir paėmėme, nes jie buvo agresyvūs, užaugę ir atvesti toje aplinkoje ir jų buvo neįmanoma pakeisti, prisijaukinti. Net gydytojai sudraskė rankas. Bet kiti – labai greit prijaukinami. Mano siuvėjos šeima paėmė vieną kačiuką, ir jis jau pirmą dieną šeimininkėms laižė rankas, glaudėsi, murkė“, – kalbėjo Liveta.

Anot jos, vietovė, kurioje veisėjai paleido katinus, yra be galo pavojingos, mat ten vakarais nuolat pasirodo lapės, kurios vėliau juos sudrasko. „Tai – labai kraupūs vaizdai. Vienas ten 7 metus dirbantis sargas papasakojo, kad kačių būdavo netgi dar daugiau, bet kas naktį tą buveinę apsukdavo lapės… Bandėme pašiltinti kartonines dėžes, jas įvilkome į maišus, pastatėme, primetėme maisto, kad tos likusios katės, kurių negalėjome sukaupti, būtų ten per šaltį“, – apie sprendimą pasakojo L. Kazlauskienė.

Anot Livetos, kadangi katinukai atvesti tokioje aplinkoje, kur aplink – plėšrūnai, jie patirdavo nuolatinį stresą, o tai atsiliepia ir jų elgesyje. „Su tokiais katinais reikės daugiau kantrybės, kad juos prisijaukintų, bet jie tą meilę tikrai grąžina“, – įsitikinusi ji.