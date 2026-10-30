Lietuvos kunigas atvirai pasakė, ką mano apie netikinčius: „Tai žmonės, kurie...“

Įrašas buvo pasidalintas TikTok platformoje.
Jautrūs kunigo žodžiai
Vaizdo įraše susirinkusiems tikintiesiems dvasininkas pamokslą pradeda cituodamas netikinčius bei paaiškindamas, kodėl, jo nuomone, jų įsitikinimai gali būti klaidingi.
Vėliau jis perėjo ir prie minties, kad tikėjimas kartais gali būti pasiektas einant nelengvu keliu. Kun. A. Valkauskas kalbėjo:
„Oi, čia pasakos, bažnyčioje dvasia kalba... Kokia dvasia, čia šizofrenija“ arba „Piktosios dvasios nėra...“ Ne. Tai žmonės, kurie nesupranta bažnyčios esmės ir kaip bažnyčia iš tikrųjų veikia, kaip Dievas veikia bažnyčioje... Jis iš tikrųjų veikia. Ir labai realiai veikia.
Jis veikia tame žmoguje, kuris supranta, kaip Evangelijoje – „Aš esu gyvenimo duona“. Aš suprantu, kad Jėzaus reikia.
Labai nesunkiai, ką aš čia dabar pasakiau, mes visi galime ant lentos ar popieriaus parašyti: „Jėzau, man tavęs reikia.“
Bet! Kad tai suprastum visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis, reikia pakankamai daug kelio nueiti. Ką reiškia kelio? Ne šiaip sau šaligatviu, bet ir kančios, praradimų, klaidų padaryti reikia, ir patekti į visokias situacijas, kad tu suprastum, jog nėra kitos prasmės visai.“
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