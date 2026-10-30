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TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvos kunigas atvirai pasakė, ką mano apie netikinčius: „Tai žmonės, kurie...“

2026-10-30 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose neretai tikintieji dalijasi ištraukomis iš žinomo Lietuvos kunigo Arnoldo Valkausko pamokslų. Šįkart paviešintame vaizdo įraše kunigas emocingai prakalbo apie tai, kad kelias į tikėjimą ne visada būna lengvas bei prabilo apie netikinčiuosius.

Arnoldas Valkauskas (nuotr. stop kadrai)
GALERIJA (4)

Socialiniuose tinkluose neretai tikintieji dalijasi ištraukomis iš žinomo Lietuvos kunigo Arnoldo Valkausko pamokslų. Šįkart paviešintame vaizdo įraše kunigas emocingai prakalbo apie tai, kad kelias į tikėjimą ne visada būna lengvas bei prabilo apie netikinčiuosius.

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Įrašas buvo pasidalintas TikTok platformoje.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kunigas Arnoldas Valkauskas

Jautrūs kunigo žodžiai

Vaizdo įraše susirinkusiems tikintiesiems dvasininkas pamokslą pradeda cituodamas netikinčius bei paaiškindamas, kodėl, jo nuomone, jų įsitikinimai gali būti klaidingi.

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Vėliau jis perėjo ir prie minties, kad tikėjimas kartais gali būti pasiektas einant nelengvu keliu. Kun. A. Valkauskas kalbėjo:

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„Oi, čia pasakos, bažnyčioje dvasia kalba... Kokia dvasia, čia šizofrenija“ arba „Piktosios dvasios nėra...“ Ne. Tai žmonės, kurie nesupranta bažnyčios esmės ir kaip bažnyčia iš tikrųjų veikia, kaip Dievas veikia bažnyčioje... Jis iš tikrųjų veikia. Ir labai realiai veikia.

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Jis veikia tame žmoguje, kuris supranta, kaip Evangelijoje – „Aš esu gyvenimo duona“. Aš suprantu, kad Jėzaus reikia.

Labai nesunkiai, ką aš čia dabar pasakiau, mes visi galime ant lentos ar popieriaus parašyti: „Jėzau, man tavęs reikia.“

Bet! Kad tai suprastum visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis, reikia pakankamai daug kelio nueiti. Ką reiškia kelio? Ne šiaip sau šaligatviu, bet ir kančios, praradimų, klaidų padaryti reikia, ir patekti į visokias situacijas, kad tu suprastum, jog nėra kitos prasmės visai.“

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