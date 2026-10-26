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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šioje Lietuvos bažnyčioje – ypatingas įvykis: „Šiandien...“

2026-10-26 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 25 dieną Kalesninkų švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo minimas ypatingas įvykis – savo 50-ųjų vestuvių metinių proga Irena ir Vladislav atnaujino santuokos įžadus.

Spalio 25 dieną Kalesninkų švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo minimas ypatingas įvykis – savo 50-ųjų vestuvių metinių proga Irena ir Vladislav atnaujino santuokos įžadus.

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Bažnyčioje buvo minima ypatinga diena poros gyvenime.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bažnyčia, tikėjimas

Bažnyčioje paminėjo 50-ąsias vedybų metines

Socialiniame tinkle „Facebook“ Kalesninkų švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia dalijosi įrašu apie santuokos įžadų atnaujinimą.

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„Šiandien Irena ir Vladislav Dievo, savo vaikų, anūkų ir parapijiečių akivaizdoje atnaujino santuokos įžadus, taip dar kartą paliudydami savo meilę, ištikimybę ir bendrą gyvenimo kelią, kuriuo žengia jau 50 metų.

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Tegul Dievas ir toliau laimina Jūsų šeimą, dovanoja sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir dar daug gražių bendrų metų. Tegul Jūsų meilė ir ištikimybė būna įkvepiantis pavyzdys vaikams, anūkams ir visai bendruomenei.

Nuoširdžiausi sveikinimai auksinių vestuvių proga! Tegul Dievo palaima lydi Jus kiekviename žingsnyje“, – buvo rašoma įraše.

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