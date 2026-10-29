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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paklausus, ar žiūrėti siaubo filmus yra nuodėmė, kunigas išklojo atvirai: „Svarbu...“

2026-10-29 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Helovinui ir ilgėjant rudens vakarams, vis daugiau žmonių renkasi siaubo filmus. Tačiau tikintiesiems kyla klausimas, ar tokios pramogos neprieštarauja jų tikėjimui. Katalikų Bažnyčia siaubo filmų žiūrėjimo apskritai nedraudžia, tačiau ragina atkreipti dėmesį į jų turinį ir poveikį žmogui.

Ar žiūrėti siaubo filmus yra nuodėmė? (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (6)

Artėjant Helovinui ir ilgėjant rudens vakarams, vis daugiau žmonių renkasi siaubo filmus. Tačiau tikintiesiems kyla klausimas, ar tokios pramogos neprieštarauja jų tikėjimui. Katalikų Bažnyčia siaubo filmų žiūrėjimo apskritai nedraudžia, tačiau ragina atkreipti dėmesį į jų turinį ir poveikį žmogui.

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Ne visi siaubo filmai yra vienodi. Vienuose daugiausia dėmesio skiriama paslapčiai ir įtampai, kituose vaizduojamas žiaurumas, okultizmas ar satanizmas. Todėl vertinant tokius filmus svarbu atsižvelgti ne tik į jų žanrą, bet ir į tai, kokias mintis bei emocijas jie sukelia.

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Kaip rašo portalas fakt.pl, šiuo klausimu yra pasisakęs katalikų diakonas Stevenas D. Greydanusas, aptaręs siaubo elementų vietą kultūroje ir jų vertinimą tikėjimo požiūriu.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tikėjimas, religija, bažnyčia

Ar Katalikų Bažnyčia draudžia žiūrėti siaubo filmus?

Bendro draudimo žiūrėti siaubo filmus Katalikų Bažnyčia nėra nustačiusi. Pasak S. D. Greydanuso, šiurpūs ir makabriški vaizdiniai nuo seno yra žmonių kultūros bei vaizduotės dalis.

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Vien tai, kad filmas priskiriamas siaubo žanrui, dar nereiškia, kad jo žiūrėjimas yra netinkamas. Svarbu, kas jame vaizduojama, kokia žinutė perduodama ir kaip į ją reaguoja žiūrovas.

Tikintiesiems verta patiems įvertinti, ar pasirinktas filmas neprieštarauja jų įsitikinimams ir vertybėms. Tai, kas vienam žmogui tėra įtempta pramoga, kitam gali kelti stiprų nerimą ar vidinį diskomfortą.

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Smurtas, okultizmas ir satanizmas: į ką atkreipti dėmesį?

Daugiau klausimų gali kelti filmai, kuriuose itin detaliai vaizduojamas smurtas, kančia ar žiaurumas. Tokios scenos kai kuriems žiūrovams gali sukelti stiprų diskomfortą ir neigiamai paveikti savijautą.

Atskira tema – kūriniai, kuriuose vaizduojamas okultizmas ar satanizmas. Svarbu atkreipti dėmesį, kaip šie reiškiniai pateikiami ir ar filmas neskatina jų laikyti sektinu pavyzdžiu.

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Vis dėlto vien panašių temų buvimas filme savaime nereiškia, kad visi tokie kūriniai turėtų būti vertinami vienodai. Svarbus bendras filmo kontekstas, jo perteikiama mintis ir paties žiūrovo reakcija.

Renkatis filmą atsakykite sau į kelis klausimus

Prieš renkantis siaubo filmą, verta savęs paklausti:

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  • Ar filme smurtas ir kančia vaizduojami itin žiauriai?
  • Kaip pateikiamos okultizmo ar satanizmo temos?
  • Ar po peržiūros ilgai jaučiu baimę, nerimą arba kitus nemalonius jausmus?
  • Ar tokie filmai daro įtaką mano požiūriui į tikėjimą?
  • Ar siaubo filmų žiūrėjimas laikomas nuodėme?

S. D. Greydanusas ragina šį klausimą vertinti apdairiai – panašiai kaip renkantis filmus apie karą, žiaurumą ar dideles žmonių kančias. Vien filmo žanras neturėtų būti vienintelis kriterijus sprendžiant, ar jį verta žiūrėti.

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Svarbu įvertinti kūrinio turinį, jo perteikiamas vertybes ir asmeninį poveikį. Jei filmas kelia nuolatinę baimę, skatina žavėtis žiaurumu ar prieštarauja žmogaus įsitikinimams, verta apsvarstyti, ar tokia pramoga jam tinkama.

Taigi siaubo filmų žiūrėjimas savaime nėra laikomas nuodėme vien dėl jų žanro. Katalikišku požiūriu svarbu sąmoningai rinktis, ką žiūrime, ir atsižvelgti į tai, kaip pasirinktas turinys veikia mūsų savijautą bei dvasinį gyvenimą.

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