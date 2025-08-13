Lietuvos didžėjui sukelta dirbtinė koma: viskas vyko žaibiškai

Dar prieš dvi savaites žinomas vyras ruošėsi vakarėliui „Magic Carpet by Augustas ir Barbora“ Trakuose bei organizavo kitus projektus, o liepos 29 dieną jis buvo panardintas į dirbtinę komą. Laimei, šiuo metu A. Kolesnikovas jaučiasi daug geriau ir netgi sutiko pasidalinti savo istorija.
„Vasara, natūralu, buvau darbų sūkuryje, tad poilsiui laiko tikrai nebuvo daug. Matyt, imunitetas buvo nusilpęs, bet kad gali taip nutikti – nesapnavau net baisiausiame sapne... Vieną rytą prabudau jausdamasis prastai, turėjau šiek tiek temperatūros, skaudėjo gerklę, bet pernelyg nesureikšminau – maniau, gal kondicionierius perpūtė, gal nuo šaltų gėrimų ar ledų.
Bet praėjo pora dienų, o situacija nesitaisė – priešingai, staiga pradėjo blogėti: ištino kaklas, tonzilės, ėmiau dusti… Išsigandome visi – tiek aš, tiek šeima. Tačiau dusulio priepuoliai tebuvo ledkalnio viršūnė. Mane paguldė į Klaipėdos universiteto ligoninę, kitą dieną operavo tonziles, tačiau nustatė, kad rimta infekcija ne gerklėje, o kakle ir gresia sepsis. Gydytojų komanda nutarė, kad saugiausia tokiu atveju – vaistų pagalba panardinti į komą ir operuoti kaklą, o galbūt net atverti krūtinės ląstą, kad užkratas nenukeliautų į širdį.
Tiesa, galiausiai išsisukau „tik“ su kaklo operacija, drenais plaučiuose ir trijų dienų dirbtinės komos miegu – užmigau liepos 29 dieną, o po visų operacijų prabudau rugpjūčio antrą. Dar po trijų dienų ėmiau kvėpuoti pats“, – siaubinga patirtimi dalijasi Audrius Kolesnikovas bei priduria: „Už išgelbėtą gyvybę nuoširdžiai esu dėkingas atsidavusiam gydytojui, aukščiausio lygio profesionalui – chirurgui Dariui Ciruliui ir visai mane gydžiusiai komandai. Savo kailiu pajutau, ką reiškia posakis, kad medikai yra angelai žemėje. Visi – tiek aš, tiek mano žmona, vaikai, bičiuliai ir artimieji – amžinai jums būsime dėkingi.“
Šiuo metu žinomas didžėjus Audrius Kolesnikovas jau yra namuose ir pasakoja, kad jaučiasi apsuptas artimųjų rūpesčiu ir meile bei po truputį stiprėja, tačiau neslepia, kad užklupusi liga buvo rimtas išbandymas tiek fiziškai, tiek psichologiškai. „Minčių būta visokių, tačiau prieš operaciją pasakiau gydytojui Dariui: „darykite viską, ką galite, nes esu keturių vaikų tėvas ir dar tikrai nesijaučiu galįs juos palikti“. Atidaviau viską į Dievo rankas – žinojau, kad jis mane saugo. Kartojau maldas, kad daktarams pašaukus, sąmoningai rasčiau kelią į šią realybę, nes buvau viena koja anapus.
Tiesa, dabar, kai permąstau visą situaciją, pats negaliu patikėti, bet nevilties jausmo niekada nebuvo. Iš visų jėgų laikiau gyvenimo siūlą. Net gydytojai sakė, kad nėra matę tokio sąmoningo paciento, nes aš, tarsi net ir būdamas be sąmonės, vykdžiau viską, ką jie man pasakydavo. Gal todėl ir susitvarkėm“, – atvirauja A. Kolesnikovas.
Paklaustas, kada gi planuoja „išbėgti“ į šokių aikštelę, veiklus vyras tikina, kad tai tikrai neužtruks: „Pamatysit – jau rugsėjį šokdinsiu jus karščiausiuose vakarėliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. O kol kas mano darbus ir grojimus perėmė pati geriausia komanda. Visi projektai sukasi, visi vakarėliai įvyks. Štai, jau rugpjūčio 14 dieną vyks su partneriais „Augustas ir Barbora“ organizuojamas Žolinių sutiktuvių vakarėlis „Magic Carpet“ „Akmeninėje rezidencijoje“, Trakuose.
Daug širdies įdėjau į šį projektą, tad susirinkusių laukia įspūdinga didžėjų komanda: Justin Xara, Quantico, Rokas Bal, latviai Kelvin bei Deep District ir, žinoma, tarptautinė žvaigždė – elektroninės muzikos prodiuseris, kompozitorius ir DJ, plačiai pripažintas kaip tech house žanro pradininkas OMID 16B. Gal kiek ir gaila, kad pačiam geriausiuose vasaros šokiuose už pulto stoti nepavyks, bet svarbiausia, kad esu čia, su jumis. Driulės gi taip lengvai nepaimsi“, – šypsosi iš mirties nagų išsivadavęs A. Kolesnikovas.
