Lietuvoje – Inetos Stasiulytės ir Ironvyto šokių partnerių tango pasirodymas: projekto dalyviai atvyksta iš Argentinos

Marcos Ayala – neabejotinai didžiausia šių dienų Argentinos ir viso pasaulio tango žvaigždė. Profesionalus šokėjas ir choreografas yra statęs pasirodymus didžiausiai pasaulio cirko trupei „Cirque du Soleil“, o jo kurtos tango kompozicijos ir spektakliai kiekvieną vakarą rodomi Buenos Airių tango teatruose. Būdamas vos 19-os jis pelnė apdovanojimą pasauliniame tango čempionate Tokijuje, o 2010 m. jo įkurta trupė „Marcos Ayala Tango Company“ netruko sulaukti pasaulinio pripažinimo. Garsiausi jos pasirodymai – „Tango Buenos Aires“, „Astor Tango“ bei „Tango in the Shadows“, rašoma pranešime spaudai.

Paola Camacho – profesionali šokėja, peržengianti klasikinio tango ribas. Jos „oro tango“ Olandijos Natalės cirko pasirodyme „Julia“ laikomas vienu įsimintiniausių tango šou pasaulyje. Savo pasirodymus ji yra surengusi bene visoje Europoje, Azijos šalyse bei Amerikoje, o be tango Paola taip pat įvaldžiusi ir klasikinį bei modernųjį šokius, yra lankiusi akrobatikos pamokas.

Artimiau susipažinti su Marcos ir Paola publika taip pat gali stebėdami kovo mėnesį prasidėjusį ir vis dar besitęsiantį projektą „Tangomanai“. Jo metu Lietuvos garsenybės bando išmokti šokti tango taip, kaip tai daro profesionalai. Į Lietuvą atvyksiantys ir ne vienerius metus kartu poroje šokantys argentiniečiai teigia, jog šis projektas jiems buvo tikras iššūkis.

„Aš buvau labai laimingas sužinojęs, jog tango šoksime su kitataučiais, turinčiais visiškai kitokią kultūrą nei mes, argentiniečiai. Tačiau faktas, jog aš ir Paola, mano ilgametė scenos partnerė, negalėsime šokti kartu, o tai daryti turėsime su žmonėmis, neturinčiais jokios patirties, buvo išties didelis iššūkis, – besiruošdamas pasirodymams Vilniuje ir Klaipėdoje pasakojo Marcos. – Taip pat kiekvienai choreografijai išmokti turėjome vos kelias dienas, o kasdienės repeticijos visus labai išvargino. Tačiau kai darai tai, ką myli, nuovargį toleruoti daug lengviau. Nors mūsų partneriai ir neturėjo patirties, jie mokėsi labai greitai, visada klausė mūsų patarimų ir kiekvieną šokį priėmė kaip iššūkį, todėl ir choreografijų keisti beveik nereikėjo.“

Ir nors lietuviai pasižymi ramumu ir santūrumu, tačiau, anot Marcos ir Paolos, šokių aikštelėje jų partneriai – I. Stasiulytė ir V. Medineckas-Ironvytas – savo temperamentu ne ką mažiau atsiliko nuo pietiečių.

„Manau, lietuviai nuo mūsų daug nesiskiria – bent iš to, ką teko pamatyti per šį trumpą projekto filmavimo laikotarpį, Ineta ir Vytas yra du žmonės, turintys be galo daug energijos ir mėgstantys dėmesį, visai kaip aš ir Paola. Mes buvome tikrai puiki komanda, – sakė argentinietis bei negailėjo gražių žodžių savo šokių partnerei. – Ineta yra tiesiog nuostabi moteris. Ji išmintinga ir be galo atsidavusi darbui – viso projekto metu net nebuvo jokių kalbų apie poilsį. Manau, būtent dėl savo disciplinos ji ir yra tokia sėkminga.“

Tačiau Paolos situacija buvo kiek kitokia – be to, jog jos partneriui tai buvo pirmieji kartai ant šokių parketo, jiems teko susidurti ir su daugiau iššūkių.

„Mums trukdė didelis kalbos barjeras – kai pirmąkart sutikau Vytą, neįsivaizdavau, kaip mes susikalbėsime. Juk jis visiškai nesupranta ispaniškai, o mano anglų kalba taip pat nėra labai gera. Tačiau projekto metu mes išmokome suprasti vienas kitą naudodami kūno kalbą... Po to viskas tapo taip paprasta! Mano šokių partneris man paliko labai gerą įspūdį – jis tikras džentelmenas, labai dosnus bei darbštus vyras“, – sakė Paola.

Anot Marcos, balandžio 30 d. Klaipėdoje bei gegužės 2 d. Vilniuje vyksiantys „Tango – Where the Story Begins“ pasirodymai jam – išties ypatingi. Tai bus pirmas kartas, kada po pasaulį sukausčiusios pandemijos argentinietis ant scenos pasirodys kartu su visa savo trupe.

„Šis spektaklis man yra labai svarbus. Jis ne tik pasakoja meilės istoriją, bet taip pat pažymi naują pradžią, kada po pandemijos kartu savo komanda sugrįžtu ant scenos. Tai – nauja istorija, nauja pradžia, apie kurią ir norėsiu papasakoti susirinkusiai publikai, tik šįkart – su dar dagiau patirties nei anksčiau“, – pasakojo jis.

Šokėjas įsitikinęs – šis pasirodymas nepaliks abejingų bei kiekvieną atvykusį palies asmeniškai: „Tango muzika ir šokio judesiai yra kupini įvairiausių jausmų, kuriuos, vienu ar kitu gyvenimo etapu, išgyventi teko bene kiekvienam. Aš tikiu, kad auditorija Lietuvoje tikrai susitapatins su mūsų pasirodymu. Šokdami mes tai darome iš visos širdies, atskleidžiame savo tikruosius jausmus. Tai, manau, ir yra raktas į žiūrovo širdį, padedantis publikai jausti tai, ką ant scenos jaučiame ir mes.“