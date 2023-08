Leonardas Pobedonoscevas Sicilijoje apsilankė unikaliame bare: „Vienoje vietoje tiek vyriškų pasididžiavimų matyti dar neteko“

Sicilija – piečiausias Italijos regionas ir didžiausia sala esanti Viduržemio jūroje. Ši vieta turistus užburia savo žavinga kultūra, gamtos stebuklais, turtinga istorija bei įspūdinga architektūra, kurioje atsispindi graikų, romėnų, Bizantijos, arabų, prancūzų, ispanų, austrų ir britų palikimas.

Sicilija traukia žmones iš įvairių pasaulio kampelių. Ne išimtis yra ir garsiosios pasaulio žvaigždės, tokios kaip aktorius Leonardas Di Caprio, dainininkės Katy Perry, Lady Gaga ar Madonna, kurioms Sicilijos grožis tiesiog apsuko galvą.

Saulėtoji Sicilija sužavėjo ir laidos herojus L. Pobedonoscevą ir A. Bružą. Tiesa, tik vienas – monetos metimo rezultatą nuspėjęs Audrius, turėdamas belimitę kortelę, čia galėjo mėgautis visiška laisve ir turtuolio gyvenimu, o štai Leonardui paskutinėje kelionėje atiteko varguolio vaidmuo, todėl jis savaitgalį Sicilijoje praleido tik su 100 eurų kortelėje.

Palermo mieste Audrius patobulino savo kulinarinius sugebėjimus, mokydamasis gaminti iš vietinio restorano „Al Gabbiano“ virtuvės šefo Piero Biondo. Čia buvo ne tik daug paragauta ir padegustuota, bet ir išmokta apie italų virtuvę!

„Važiuoju link Palermo miesto išmokti gaminti itališkai. Galėsit išbandyti, kai sugrįšiu! Visus kviečiu į savo barą“, - juokaudamas sakė keliautojas.

Šio sezono kelionių organizatorius „Novaturas“ turtuoliui šioje saloje paruošė daugiau ypatingų ir nepamirštamų pramogų. Sicilijoje keliautojas turėjo unikalią galimybę išvysti salos grožį iš aukštai, nes leidosi lynu 130 kilometrų per valandą greičiu ir netgi skrido parasparniu!

„Ta laisvė, tie vaizdai, tas potyris... Net man, įsivaizduokite, pritrūksta žodžių... Sicilija mieloji, guli tu man po kojomis“, - įspūdžiais dalinosi Bružas.

Tačiau bene ryškiausiai turtuolis Sicilijoje mėgavosi kelione privačia jachta, nes čia jis išvydo kvapą gniaužiančius vaizdus ir Viduržemio jūros platybes... Tiesa, ši pramoga Bružui atsiėjo net 3400 eurų!

„Aš Sicilijoje, jachtoje, kurioje kažkada plaukiojo net pati pop karalienė Madonna. Bandau įsivaizduoti, ką ji čia galėjo veikti“, - sakė Audrius.

Tuo tarpu kitas laidos vedėjas, L. Pobedonoscevas Sicilijoje turėjo išsisukti su 100 eurų, kurių privalėjo užtekti maistui, nakvynei ir pasilinksminimams. Sicilijoje jam išties pavyko paatostogauti su tokiu biudžetu, tačiau prie to labai prisidėjo ir Leo turimos charakterio savybės – drąsa ir mokėjimas derėtis.

Nors laiko atostogoms tebuvo tik savaitgalis, jo pilnai užteko, kad Leo galėtų pažinti tikrąją Siciliją. Čia jis išvydo ir didingąjį Etnos ugnikalnį, kurį pamatyti varguolis svajojo jau seniai.

„Apie susitikimą su jos didenybe Etna svajojau visą savo gyvenimą!“, - džiaugėsi Leonardas.

Tačiau apsilankymas Etnos ugnikalnyje – tikrai ne vienintelė pramoga, kurią patyrė Leo. Sicilijoje jis aplankė daug išskirtinių ir savo unikalia architektūra pasižyminčių miestų – Letojanni, Taormina bei Savoca. Būtent pastarajame miestelyje Leo turėjo galimybę patirti legendinio filmo „Krikštatėvis“ dvasią, nes vietoje, kurioje jis lankėsi, buvo filmuojami pagrindiniai šio filmo epizodai.

Bet varguolis Sicilijoje apturėjo ir dar vieną labai smagią patirtį, kuri jam tikrai ilgai išliks atmintyje... Apsilankymas Castelmola mieste Leonardą tikrai nustebino.

Castelmola miestelis lankytojus traukia ne tik dėl itin gražių, siaurų itališkų gatvelių, įspūdingos architektūros ar beprotiško grožio panoramos, kuri atsiveria iš miesto aikštės. Vienas pagrindinių traukos objektų čia yra... falų baras „Turrisi“, kuriame viskas – nuo plytelių iki kėdžių porankių, nuo taurių iki meniu yra falo formos arba yra papuošti vyriško pasididžiavimo atvaizdais.

„Tokiame bare lankytis dar neteko... Falai čia nesibaigia. Per tris aukštus išsidėsčiusiame bare su beprotiško grožio terasa yra tūkstančiai, o gal dešimtys tūkstančių vyriškų pasididžiavimų. Jie, žinoma, simbolizuoja meilę ir vaisingumą, tačiau vienoje vietoje tiek vyriškų pasididžiavimų matyti dar neteko“, - apie šį išskirtinį barą pasakojo Leo.

Taigi, keliautojams, kurie sau gali leisti viską, Sicilija siūlo gausybę įspūdingų patirčių, tačiau ką nuveikti tiems, kurie nori pakeliauti taupiai?

Leo ir Bružas dalinasi savo rekomendacijomis, ką vertėtų pamatyti ir patirti šioje saloje!

1. Cefalu miestas. Cefalu – populiarus istorinis miestelis, įsikūręs apie 50 km į rytus nuo Sicilijos sostinės Palermo. 254 m. pr. Kr. miestą užkariavo romėnai, vėliau – musulmonai, galiausiai – normanai. Jų viešpatavimo laikais Cefalu suklestėjo ir išliko svarbiu Sicilijos miestu iki šių dienų. Cefalu yra viena labiausiai turistų lankomų vietų.

Miestelis yra žymus savo paplūdimiais, romėniškomis pirtimis bei senovine katedra. Šio miesto senamiestis turi daugybę puikių restoranų, kavinių ir parduotuvių, kuriose galima paragauti vietinių sicilietiškų patiekalų, gardžių vynų ir rasti tradicinių rankų darbo produktų.

2. „Calanica“ viešbutis. Unikalioje gamtos rojaus oazėje įsikūręs „Calanica“ kurortas yra ant jūros kranto, maždaug už 1,5 km nuo Cefalu. Čia atsiveria nuostabus vaizdas į Tirėnų jūrą. Viešbučio architektūra yra moderni ir elegantiška, su minimalistiniais dizaino elementais. „Calanica“ restorane galima pasimėgauti autentiška itališka virtuve.

3. Letojanni miestelis – jaukus ir žavus miestelis, puikiai tinkantis šeimos atostogoms. Vienas iš didžiųjų Letojanni privalumų yra jo balti smėlio paplūdimiai. Miestelyje gausu kavinių, barų ir restoranų, kuriuose galima paragauti vietinių delikatesų ir Sicilijos virtuvės patiekalų.

4. „Da Peppe“ viešbutis – jaukus 3 žvaigždučių viešbutėlis Letojanni miestelio centre, netoli paplūdimio. Tai vienas populiariausių savo kategorijos viešbučių Sicilijoje. Viešbučio „Da Peppe“ pavadinimas reiškia „pas Peppe“, todėl turistai čia tikrai jaučiasi, kaip svečiuose pas viešbučio savininką, kuris kiekvieną pasitinka kaip artimą giminaitį. Viešbučio interjeras – tipiškas sicilietiškas, kuriame daug tradicinių detalių, tokių kaip pieštos senovinės skrynios, originalios medinės skulptūros ar spalvingi keramikiniai indai.

5. Taormina yra dažnai vadinama Viduržemio jūros perlu. Čia yra daug madingų parduotuvių ir dar daugiau madingų žmonių. Šis miestas yra Mesinos provincijoje, įsikūręs ant Tauro kalno. Čia esančiose istorinėse vilose yra įsikūrę prestižiniai viešbučiai, o įlankose tarp uolų yra išsidėstę nuostabūs smėlio paplūdimiai.

6. Nusileidimas lynu Castelverde miestelyje. Kaip ir pridera turtuoliui, Bružas Sicilijoje išbandė kone visas įmanomas pramogas, o viena iš jų – skrydis lynu. Šis zipline, kuriuo leidosi Audrius, yra greičiausias visoje Italijoje. Skrydžio metu galima išvystyti net 130 km per valandą greitį.

7. Castelmola yra rytų Sicilijoje, Mesinos provincijoje. Castelmola – viduramžių dvasią skleidžiantis miestelis, nuo kurio šlaitų atsiveria pritrenkiantys vaizdai į Taorminą ir rytinę Sicilijos pakrantę. Čia daug mažiau turistų, o vietos grožis – neišpasakytas. Šiame miestelyje galite išvysti miesto aikštę, tvirtovę, Šv. Marijos, Šv. Jurgio, Šv. Blažiejaus bažnyčias, o architektūra ir siauros itališkos gatvelės priverčia šį miestelį tiesiog įsimylėti.

8. Turrisi baras. Norite pamatyti to, ko dar nematėte? Apsilankykite Turrisi bare, kuriame gausu... vyriškų grožybių! Taip, taip, kur tik bepažvelgsi, ten šiame bare išvysi vyrišką pasididžiavimą – nuo plytelių iki kėdžių porankių, nuo taurių iki meniu yra falo formos arba yra papuošti vyriško pasididžiavimo atvaizdais. Šis baras buvo įkurtas 1947 metais ir iki šiol jis yra labai populiarus tarp vietinių ir turistų. Ne paslaptis, kad

„Turrisi“ baras tikrai nustebino ir laidos vedėją Leonardą: „Didesnis, mažesnis, vidutinis, kėdės ranktūris, meniu, statulėlių net neminiu... Ką bepaimsi, kur bepažvelgsi – visur pamatysi vyrišką pasididžiavimą“, - sakė Leo.

9. Etnos ugnikalnis. Etna – didžiausias veikiantis Europos ugnikalnis. Etnos vulkanas iškilo maždaug prieš 2,5 mln. metų, o pirmą kartą išsiveržė prieš 2 mln. metų. Žmonės gyvena Etnos šlaituose dėl šaltinių, derlingų vulkaninių dirvų ir naudingų ūkininkavimo sąlygų. Čia auga viskas – mandarinai, apelsinai, bananai, vynuogės, eukaliptai ir net figos. Ir viskas tik dėl karalienės Etnos taip gausiai atkosėjamų pelenų. Etna yra ne tik gamtinė stebuklų vieta, bet ir svarbus turizmo ir rekreacijos centras, kurioje galima mėgautis kalnų vaizdais, turistiniais maršrutais, slidinėjimu ir daugybe kitų veiklų.

10. Skrydis parasparniu. Norėdamas iš Sicilijos parsivežti kuo daugiau įspūdžių, A. Bružas ten išbandė ir dar vieną aktyvią bei drąsos reikalaujančią pramogą – skrydį parasparniu. „Mieli žiūrovai, ir jums linkiu nepabijoti ir pasekti mano pavyzdžiu. Jausmas nuostabus, o ir visa Sicilija – kaip ant delno“, - pakilęs į dangų sakė Bružas.

11. „Murgo“ vyninė. Ši vyninė buvo įkurta dar 1860 metais, kai senatorius Luigi Gravina suteikė Scammacca šeimai apie 30 hektarų vynuogynų Etnos kalno teritorijoje, kurioje šiandien stovi San Michele sodyba. Daugiau nei šimtą metų vėliau, tačiau toje pačioje žemėje, baronas Emanuele Scammacca del Murgo pradėjo procesą, kurio metu žemė buvo paversta moderniu ūkiu. Jo vizija buvo išnaudoti Etnos regiono potencialą, kurio mikroklimatas ir dirva iš vulkano idealiai tinka vynuogynų auginimui. Dabar čia galima pamatyti, kaip yra auginamos tikros itališkos vynuogės, galima sudalyvauti degustacijose ir, be abejo, įsigyti ne vieną vyno butelį lauktuvėms.

12. Savoca mietelis yra įsikūręs apie 170 kilometrų į rytus nuo Palermo ir apie 30 kilometrų į pietvakarius nuo Mesinos. Savocoje buvo filmuotos bene pagrindinės filmo „Krikštatėvis“ scenos, tad šio kino šedevro gerbėjams derėtų būtinai čia apsilankyti!

13. Pasiplaukiojimas jachta. Turtuoliu tapęs A. Bružas Sicilijoje tikrai mėgavosi visomis galimybėmis. Čia jis plaukiojo jachta, kuri jam atsiėjo net 3400 eurų. Plaukdamas jachta turtuolis turėjo galimybę išvysti nuostabias Sicilijos pakrantes, žydrą Viduržemio jūrą ir Taorminos vaizdus. „Jūs man pasakykit, koks gali būti turtuolio gyvenimas be jachtos? Pažiūrėkite, kaip ji man tinka“, - pramogomis džiaugėsi laidos turtuolis.

Sicilija – vieta, kurią aplankyti turėtų kiekvienas keliautojas. Be to, anot kelionių organizatoriaus „Novaturas“ produkto vystymo specialistės Jurgitos Savickaitės, į Siciliją galima keliauti kada panorėjus, nes kelionės čia yra organizuojamos ištisus metus, tačiau tam tikri periodai išsiskiria malonia ramybe ir mažesniais karščiais.

„Dažnai sakoma, kad Sicilija yra raktas į tikrą Italijos pažinimą. Turtinga istorija, daugiatautė kultūra, įspūdinga gamta, smaragdinė jūra ir platus kokybiškų viešbučių asortimentas šią kryptį paverčia viena patraukliausių ne tik Italijoje, bet ir visoje Europoje. Tai sala, į kurią galima keliauti ištisus metus, o norintiems kiek ramesnio ir vis dar labai turiningo laiko – susipažinimą su ja siūlome planuotis artėjančiais rugsėjo ir spalio mėnesiais, kai oro temperatūra vis dar

siekia 24-26 laipsnius, o jūra vis dar neatvėsus po vasaros karščių. Būtent rudenį čia vyksta vadinamosios „sagra“ – derliaus nuėmimo šventės, vyno bei kitų gėrybių degustavimai. Įprastai tai mėgavimosi gardžiausiais tradiciniais patiekalais po atviru dangumi fiestos, skambant tradicinei muzikai ir šurmuliuojant veiksmui“, - kalbėjo „Novaturas“ specialistė.

Svarbu paminėti, kad lankantis Sicilijoje reikėtų nepamiršti geriausių itališko maisto patirčių – paragauti gardžiųjų sūrių, picų, makaronų patiekalų, vynų, vietoje ruoštų jūros gėrybių, o taip pat – tradicinių sicilietiškų užkandžių, tokių kaip arančinai ar granita desertas.

Kalbėdama apie Siciliją, produkto vystymo specialistė J. Savickaitė akcentuoja, kad norint gauti geriausius pasiūlymus, rekomenduojama kelionę planuoti anksčiau.

„Kelionę į Siciliją siūlyčiau planuoti iš anksto, nes sala labai aktyviai lankoma amerikiečių, australų, prancūzų, vokiečių ir kitų turistų, todėl paskutinę akimirką gali tekti pasirinkti tik iš to, kas liko viešbučių ir skrydžių asortimente. Pradėjus ruoštis kelionei į Siciliją anksčiau, gausite plačias pasirinkimo galimybes apgyvendinimo vietoms, geresnes kainas, be to, turėsite daugiau laiko pasiplanuoti, ką pamatyti ir nuveikti atostogų metu“, - apie Siciliją pasakojo J. Savickaitė.