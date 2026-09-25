Legendinis dainininkas atsivėrė apie šeimos tragediją: „Išmoksti gyventi su skausmu“

75-erių britų muzikos legenda į sceną atsineš savo gyvenimo istoriją – meilę, šlovę, pasirinkimus, senėjimą, šeimą ir netektis. Visa tai tapo naujausio jo albumo „LIFELINES“ pagrindu.
„Tai mano gyvenimo ir karjeros prisiminimai, emocijos ir patirtys, kurias galiu išreikšti tik per muziką“, – apie albumą sako Chrisas Normanas.
Todėl gruodžio 4 dieną Vilniuje, gruodžio 7-ąją Klaipėdoje ir gruodžio 9-ąją Šiauliuose publika išvys ne vien žmogų, kurio balsu skamba „Living Next Door to Alice“, „I’ll Meet You at Midnight“ ar „Midnight Lady“. Tai bus savotiška muzikinė Chriso Normano autobiografija.
Didžiausia jo gyvenimo sėkmė – ne milijonai parduotų albumų
Pasaulinė šlovė C. Normaną užklupo dar jauną. Tačiau kalbėdamas apie tai, kuo šiandien labiausiai didžiuojasi, jis pirmiausia mini ne muzikinius apdovanojimus.
„Mano nuostabi šeima daro mane laimingą. Didžiuojuosi savo žmona, vaikais ir anūkais“, – 2026 m. interviu Vokietijos žurnalui BUNTE sakė atlikėjas.
Su žmona Linda jis kartu jau daugiau nei pusę amžiaus. Chrisas ją sutiko būdamas septyniolikos, o dar visai jaunas sukūrė šeimą. Šiandien, po daugiau nei penkių dešimtmečių kartu, jis sako, kad vienas svarbiausių ilgos santuokos receptų yra stebėtinai paprastas – draugystė.
Normanas pasakojo, kad jiedu su Linda iki šiol yra geriausi draugai, o gebėjimas kartu juoktis padeda net po daugybės bendro gyvenimo metų.
Tai gana netikėtas roko žvaigždės portretas. Kol aplink „Smokie“ augo pasaulinė šlovė ir koncertų geografija, C. Normanui namai liko vieta, į kurią jis visada norėjo sugrįžti.
Ankstesniame interviu jis yra sakęs dar tiesiau: muzika jam nepaprastai svarbi, tačiau šeima visada buvo svarbiausia, o žmona ir vaikai – jo gyvenimo atrama.
Skaudžiausias gyvenimo smūgis, kurio nepanaikina laikas
Už pasaulinės žvaigždės biografijos slypi ir tragedija, apie kurią C. Normanas kalba retai, tačiau labai atvirai.
2001 metais per motociklo avariją žuvo jo sūnus Brianas.
Praėjo ketvirtis amžiaus, tačiau 2026-ųjų pavasarį duotame interviu atlikėjas pripažino, kad laikas šios žaizdos neužgydė.
„Nemanau, kad kada nors įmanoma įveikti savo vaiko netektį. Išmoksti gyventi su skausmu“, – sakė jis.
Normanas neslepia – šeimą ši tragedija pakeitė visam laikui. Po sūnaus mirties reikėjo rasti jėgų gyventi toliau. Tuo metu jauniausia jo dukra Susan tebuvo dešimties.
„Turėjau eiti pirmyn dėl savo vaikų. Turėjau būti stiprus“, – prisiminė muzikantas.
Šiandien jis sako, kad Brianas šeimai vis dar trūksta kiekvieną dieną.
Būtent todėl „LIFELINES“ pavadinimas įgauna kitą prasmę. Tai jau ne vien albumo ar koncertinio turo vardas. Tai žmogaus, per daugiau nei septynis dešimtmečius patyrusio svaiginančią sėkmę ir labai skaudžių gyvenimo smūgių, žvilgsnis atgal.
75-erių rokerio kasdienybė: miegas, filmai, knygos ir sportas
Scenoje Chrisas Normanas iki šiol atrodo taip, tarsi su laiku būtų sudaręs atskirą susitarimą. Tačiau už scenos jo gyvenimas gerokai paprastesnis.
Paklaustas, ką veikia tada, kai nekoncertuoja, muzikantas yra išvardijęs visai žemiškus malonumus: ilsisi, daug miega, žiūri filmus ir televiziją, skaito, valgo bei sportuoja.
Fizinį aktyvumą jis ne kartą yra minėjęs kaip vieną savo energijos šaltinių. Gyvendamas Meno saloje muzikantas yra pasakojęs apie rytinį bėgiojimą, jėgos pratimus ir plaukimą. Jis taip pat metė rūkyti.
„Humoras ir mankšta padeda išlaikyti energiją. Nors kartais norisi tinginiauti, vis tiek prisiverčiu sportuoti“, – yra sakęs atlikėjas.
Galbūt būtent šis paprastumas ir paaiškina, kodėl po daugiau nei penkių dešimtmečių scenoje jis vis dar nenori tapti vien savo praeities hitų atlikėju.
„Nenoriu būti žmogumi iš vakarykštės dienos“
C. Normanas galėtų likusį gyvenimą koncertuoti atlikdamas vien „Smokie“ klasiką. „Living Next Door to Alice“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Needles and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“ ir kitos dainos jau seniai tapo poproko istorijos dalimi.
Tačiau pats atlikėjas yra aiškinęs, kodėl jam to neužtenka: jeigu nebekurtų naujos muzikos, koncertuose liktų tik seni kūriniai ir jis pasijustų atlikėju „iš vakarykštės dienos“. Būtent todėl Normanas sąmoningai nenori gyventi vien nostalgija.
„Aš myliu muziką. Sėkmė yra labiau premija“, – 2026 m. sakė C. Normanas.
Tai turbūt vienas tiksliausių paaiškinimų, kodėl 75-erių muzikantas vis dar įrašinėja albumus ir leidžiasi į ilgus koncertinius turus.
Ilgi plaukai – dėl rokenrolo ir vienos praktiškos priežasties
Normanas iki šiol išlaikė ir vieną savo vizitinių kortelių – ilgus plaukus.
Paklaustas, kodėl jų neatsisako net vyresniame amžiuje, muzikantas yra pateikęs jam būdingą atsakymą: su ilgesniais plaukais jis jaučiasi geriau, nes tai – „daugiau rokenrolo“.
Ir tuoj pat pridūrė gerokai žemiškesnę priežastį – senstant ilgesni plaukai tiesiog pridengia daugiau veido.
Toks saviironijos jausmas lydi C. Normaną ir kalbant apie amžių. Užuot bandęs vaidinti nesenstantį rokerį, jis apie savo metus kalba su humoru – ir toliau daro tai, ką darė didžiąją gyvenimo dalį.
Nuo „Smokie“ iki „Midnight Lady“
Chriso Normano karjera tęsiasi daugiau nei penkis dešimtmečius. Pasaulyje parduota daugiau kaip 30 milijonų įrašų, o jo prikimęs, iš karto atpažįstamas balsas tapo neatsiejamas nuo klasikinio „Smokie“ skambesio.
Vėliau sekė sėkminga solinė karjera ir vienas didžiausių jos hitų – „Midnight Lady“. Tačiau pats Normanas yra prisipažinęs, kad pirmasis didysis „Smokie“ proveržis iki šiol išliko vienu ypatingiausių jo gyvenimo laikotarpių.
Dar įdomiau, kad prisimindamas tuos metus jis šalia pasaulinės šlovės mini visai kitą dalyką – laiką, kai jo vaikai buvo maži. Jaunystėje vienu metu išgyventi pirmąją didžiulę muzikinę sėkmę ir kurti šeimą jam buvo ypatingas gyvenimo etapas.
Gal todėl „LIFELINES“ nėra vien dar vienas naujas albumas.
Tai 75 metų žmogaus bandymas dainomis papasakoti, kas iš viso to, kas nutiko per ilgą gyvenimą, iš tiesų buvo svarbu.
Lietuvoje – trys vakarai
Gruodį šią istoriją išgirs ir Lietuvos publika.
Gruodžio 4 d. – Vilnius, Vilniaus arena.
Gruodžio 7 d. – Klaipėda, „Švyturio“ arena.
Gruodžio 9 d. – Šiauliai, Šiaulių arena.
Koncertuose naujojo „LIFELINES“ albumo kūriniai susijungs su dainomis, lydėjusiomis C. Normaną ir jo klausytojus daugiau nei pusę amžiaus – „Living Next Door to Alice“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Mexican Girl“, „Needles and Pins“, „Oh Carol“, „Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me“, „Midnight Lady“ ir kitais hitais.
Todėl šį kartą Lietuvos publikai žadamas ne vien nostalgijos vakaras. Tai bus galimybė per muziką išgirsti žmogaus, stovėjusio pasaulio scenose daugiau nei pusę amžiaus, gyvenimo istoriją – nuo pirmosios meilės ir svaiginančios šlovės iki šeimos, netekties ir atsakymo į klausimą, kodėl sulaukus 75-erių vis dar norisi pasiimti gitarą ir lipti į sceną.
Bilietus į Chriso Normano koncertus Lietuvoje platina Bilietai.lt ir Kakava.lt.
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