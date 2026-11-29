Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė atvirai papasakojo apie mažai kam žinomą savo pusę ir tradicijas, kurias perėmė iš mamos.
Perimtos tradicijos
Monika neslėpė, kad meilę maisto gaminimui paveldėjo iš mamos Vitalijos Katunskytės ir močiutės. Pasak moters, jų šeimoje virtuvė visuomet užėmė ypatingą vietą:
„Man virtuvė artima kaip scena, joje labai mėgstu suktis. Visi mano draugai žino, kad Monika virtuvėje – kaip ungurys savo sultyse. Mano mama labai mėgo gaminti, močiutė taip pat. Katunskytėms virtuvės ypatumai yra labai artimi širdžiai. Mėgstame suktis virtuvėje. Atsimenu, a. a. mamytė, kai laukdavo draugų, pagamindavo firminę silkę ir kotletus. Tai būdavo kažkas tobulo. Kai parskrisdavau iš Anglijos į Lietuvą, visada sakydavau:
„Mama, atskrendu ir noriu silkės ir kotletų su bulvių koše.“ Nuo pat vaikystės mačiau, kaip mama sukasi virtuvėje, ir aš tai perėmiau iš jos. Juokiuosi, kad iš kirvio galiu košę išvirti. Mėgstu virtuvėje improvizuoti, bandyti prieskonius, marinatus ir pan. Virtuvė man labai artima, man ten labai patinka suktis.“
Tęsdama pokalbį apie maisto gaminimą, pašnekovė juokėsi, kad turi vieną išskirtinį įprotį – nemoka gaminti mažais kiekiais.
„Mano virtuvės bėda – kad nemoku pagaminti vienam kartui. Jeigu kepu kotletus, tai iškepu vos ne 3-4 dienoms. Tikrai nemoku mažai gaminti... Mano šeimos nariai sako: „Nu tu, Monika, pridarei valgyti visai gvardijai.“ Esu iš tų moterų, kurios nori, kad šeima būtų soti, kad netrūktų maisto... Jeigu aš išeinu į parduotuvę, aš iš jos grįžtu su trimis pilnais maišais. Kai iš mašinos kraunu juos, galvoju, ką tie mano kaimynai galvoja“, – šyptelėjo ji.
Tiesa, M. Katunskytė socialiniame tinkle neretai dalijasi ir nuotraukomis, kuriose įamžinti jos pagaminti patiekalai. Daug dėmesio sulaukė ir kibinai, kuriuos ypač mėgsta jos sūnus Arnoldas:
„Kas liečia kibinus, visos moterys žino, kad reikia sviesto, miltų, grietinės. Padarai tešlą, palaikai šaldytuve, kad ji pailsėtų. O svarbiausia – įdaras. Nusiperku sprandinę, susikapoju arba kiaulienos kumpį. Bet Arnoldo mėgstamiausi kibinai yra su picos įdaru. Šaldytuve turiu kokio kumpelio, jį smulkiai susipjaustau, įtarkuoju sūrio, susikepinu svogūną, česnaką. Viską pagardinu žolelių prieskoniais. Toks vat įdaras Arnoldui yra bomba, kaip pats sako. Mano Arnoldas valgo viską, nėra išrankus. Žinoma, gaminu įvairų maistą, bet kibinai su picos įdaru – sūnaus mėgstamiausias maistas“, – šyptelėjo dainininkė.
Monika tikino, kad kasdienybėje jai netrūksta nei veiklos, nei pareigų, tačiau viską suspėti padeda iš mamos perimtas pavyzdys ir kruopštus dienos planavimas:
„Esu iš tų moterų, kurios tikrai suspėja viską. Nuvedu sūnų į mokyklą ryte ir, jeigu neturiu svarbių reikalų, visada iš karto stengiuosi pagaminti pietus, kad diena būtų laisvesnė. Po mokyklos grįžta namo, papietauja, o tuomet eina į būrelį, o tada jau ir pamokų ruošimas prasideda. Mano mama visur suspėdavo ir aš esu iš tų, kuri viską suspėja. Tikrai nėra man sunku. Gamindama aš atsipalaiduoju... Man gali būti pati blogiausia diena, bet tada virtuvėje tokį kaifą gaudau.“
Artėjant gražiausioms metų šventėms, Monika ypatingą dėmesį skiria šeimos tradicijoms, kurias stengiasi perduoti ir savo sūnui Arnoldui. Moteris pasakojo pati ruošianti Kūčių stalui skirtus patiekalus, o viena gražiausių jos šeimos tradicijų – kalėdinės eglutės puošimas per jos gimtadienį.
„Kas liečia šventes, kadangi artėja Kūčios ir Kalėdos, visuomet kūčiukus ir kisielių darausi pati. Stengiuosi palaikyti lietuviškas tradicijas. Laikausi ir šeimos tradicijos, kuomet eglę puošiame visuomet gruodžio 17 d. Mamytė puošdavo būtent šią dieną, nes tai yra mano gimtadienis. Niekada eglės nepuošiu lapkričio mėnesį, man net keista, kad mūsų senelių, prosenelių tradicijos po truputį yra naikinamos. Aš pabūsiu sentimentali, noriu, kad mano Arnoldas žinotų, kad yra tradicijos, ruošimasis šventėms“, – atviravo pašnekovė.
Nors iš pirmo žvilgsnio kai kuriems gali pasirodyti kitaip, Monika tikina esanti labai šeimyniška moteris.
„Kas manęs nepažįsta, gal ir pagalvoja, kad nesu šeimyniška. Kas liečia šiuos dalykus, esu tikrai šeimyniška, tikrai nebūna šaldytuvas tuščias. Visada rasite šaldytuve sriubyčių, pratinu ir sūnų, kad sriuba organizmui yra labai naudinga“, – baigdama pokalbį sakė ji.