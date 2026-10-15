Jautrų žingsnį žengusi Monika Katunskytė – apie duotą pažadą: „Jeigu reikės...“

Naujienų portalui tv3.lt Monika Katunskytė atsivėrė apie Šeduvos globos namų savarankiško gyvenimo namų padalinyje rengiamus koncertus ir duotą pažadą.
Atlieka misiją
Monika Katunskytė tikino, kad kartais svarbiausia ne uždirbti, o padovanoti žmogui gerą emociją.
„Aš jau antrus metus atlieku gražią misiją. Manęs praėjusiais metais paprašė, kad padovanočiau koncertą. Aš tikrai nesu iš tų atlikėjų, kurie žiūri tik į pinigus. Ne viską lemia pinigai. Seneliams padovanoti tokį gražų koncertą man pačiai yra malonu ir tai darau su šypsena, su gera nuotaika“, – šyptelėjo ji.
Pašnekovė pasakojo, kad po pirmojo apsilankymo Šeduvos globos namuose iškart pajuto ypatingą ryšį su čia gyvenančiais žmonėmis.
Atlikėja neslėpė, kad kiekvienas apsilankymas jai pačiai suteikia daug gerų emocijų, todėl šiems namams yra davusi ypatingą pažadą.
„Esu pasižadėjusi, nes ten labai fainas kolektyvas, šių namų direktorė yra nuostabi moteris. Tikrai čia labai nuostabus ir fainas kolektyvas, ir aš pasižadėjau, kad šiems namams visada atvira širdimi dovanosiu savo koncertą prieš kokią nors šventę.
Man tas koncertas labai daug ką reiškia... Kai pirmą kartą atvažiavau, turėjau su jais apie ką pasikalbėti, pasikroviau geros emocijos. Grįžau namo ir pasakojau saviems: „Dieve, kaip jie moka džiaugtis, kaip jiems smagu, jie ploja. Dainuoja ir nesvarbu, ar žino dainas, ar ne. Kas kaip gali, išeina pajudinti klubus.“
Man tai daryti yra didelis džiaugsmas ir aš nesivaikau vien tik pinigų. Pinigai yra uždirbami, bet reikia padovanoti gėrio, įnešti saulės ir šypsenos, muzikos. Man šie senelių namai reiškia labai daug, jau čia lankausi ne pirmą kartą. Čia atvažiuoju su labai gera nuotaika ir nesvarbu, kas nutiko, kas atsitiks. Čia viskas nublanksta. Jie žiūri savo akimis ir matai tik gėrį jose, jie moka apsikabinti, pasakyti gražių žodžių“, – atviravo moteris.
Baigdama pokalbį, moteris tikino, kad tokie susitikimai jai suteikia ne mažiau džiaugsmo nei patiems seneliams:
„Yra komerciniai koncertai – tu uždirbi, turi savo kainą, o čia tiesiog tu padovanoji žmonėms gėrį. Jeigu reikės, jiems ir dešimt kartų dainuosiu. Man malonu ir atvažiuoju pas juos anksčiau, nei koncertas prasideda, nes galiu iki tol su jais išgerti kavos, pakalbėti, pasijuokti. Po susitikimo man taip būna gera, kad kažką gero padariau, padovanojau džiaugsmą žmonėms. Nereikia žiūrėti vien tik į komercinius koncertus, kaip sakoma, reikia ir užsidėti karmos taškų.“