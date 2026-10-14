Skandalą išgyvenusi Monika Katunskytė kreipėsi į brangų žmogų: „Kaip gera turėti...“

Trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ Monika pasidalijo įrašu, kuriame kreipėsi į Aidą ir dėkojo jam už buvimą šalia.
Monika Katunskytė paviešino jautrų kreipimąsi
„Kaip gera turėti artimą žmogų, kuris palaiko bet kokiose situacijose. Aš juo galiu visiškai pasitikėti. Ačiū, Aidai Manikai, jog tu esi mano kelyje ir muzikiniame gyvenime“, – rašė ji.
Prie jautrios žinutės Monika pridėjo ir bendrą jų nuotrauką, papuoštą raudonomis širdimis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai M. Katunskytė buvo įsivėlusi į nemalonų skandalą – moteris scenoje galimai pasirodė neblaivi.
Visgi net ir šioje situacijoje A. Manikas reiškė jai viešą palaikymą.
Naujienų portalui tv3.lt tąkart susisiekus su A. Maniku ir pasiteiravus, kaip jis vertina šią situaciją, atlikėjas teigė, kad nėra linkęs smerkti savo scenos partnerės.
„Kiekvienas turime atsakyti už savo poelgius ir prisiimti atsakomybę. Scena yra šventas dalykas ir visi žmonės, esantys joje, turi ją gerbti. Todėl nesakau, kad turėtume toleruoti tai, kas įvyko. Tačiau nereikia ir smerkti – juk mesti akmenį į žmogų yra lengviausia. Situacija yra liūdna, bet, kaip bebūtų, kolegos turėtų palaikyti, gražiai pasikalbėti, padėti žmogui“, – įsitikinęs A. Manikas.
Kaip teigė Aidas, dabar svarbiausia, kad pati Monika įsivertintų šią situaciją, pasidarytų išvadas ir patikėtų gražesniu rytojumi.
„Noriu pasakyti apie ją vieną dalyką. Ji yra labai talentinga, charizmatiška, turi gražų balsą, visada susitvarkiusi, energinga. Žmonės scenoje ja žavisi. Taip, nutiko kaip nutiko, bet dabar svarbiausia palinkėti Monikai stiprybės, ištvermės, pasidaryti išvadas ir patikėti, kad ateityje viskas bus gerai.
Tuo pačiu visiems Lietuvos žmonėms linkiu daugiau tolerancijos. Ištikus bėdai, nelaimei ar tokiam poelgiui reikia nepamiršti, kad visi esame žmonės, visko pasitaiko. Nereikia toleruoti tokių dalykų, bet svarbu palaikyti žmogų, kad jis vėl galėtų atsitiesti“, – kalbėjo M. Katunskytės scenos partneris.