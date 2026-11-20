Apie diagnozę Marlonas prabilo viešėdamas Farah Shammas tinklalaidėje.
Stengiasi išlikti pozityvus
„Vėžiu sergu jau ketverius metus. Prostatos vėžiu, ketvirtos stadijos“, – sakė atlikėjas.
Vis dėlto jis stengėsi išlikti pozityvus ir pabrėžė, kad jaučiasi gerai.
„Man viskas puiku. Jaučiuosi gerai. Bloga žolė nemiršta, todėl dar ilgai būsiu čia“, – juokavo jis.
Marlonas taip pat pasakojo, kad yra išlaikęs aktyvų gyvenimo būdą – keturis kartus per savaitę nueina beveik apie 6 kilometrus.
Atlikėjui buvo atlikta prostatos šalinimo operacija, taip pat taikytas spindulinis gydymas. Pasak jo, net gydytojas stebėjosi, kaip gerai jis jaučiasi po gydymo.
„Net mano gydytojas pasakė: „Jums sekasi kur kas geriau, nei tikėjausi“, – prisiminė Marlonas.
Jis taip pat dėkojo visiems, kurie jį palaikė ir mintyse linkėjo stiprybės. Atlikėjas neslėpė, kad sunkiu laikotarpiu jam daug jėgų suteikė tikėjimas Dievu.
Išgarsėjo kartu su broliais
Marlonas Jacksonas išgarsėjo kartu su broliais Jackie, Tito, Jermaine'u ir Michaelu – jie priklausė grupei „Jackson 5“, kuri aštuntajame dešimtmetyje tapo viena populiariausių muzikos grupių pasaulyje.
Iš Indianos valstijos miesto Gary kilusi grupė išleido tokius hitus kaip „I Want You Back“, „ABC“ ir „I'll Be There“. Marloną su jaunesniuoju broliu Michaelu siejo ypač artimas ryšys. Po Michaelo mirties 2009 metais Marlonas jautriai pagerbė brolį jo viešose laidotuvėse.
2012 metais Marlonas kartu su broliais Jackie, Jermaine'u ir Tito surengė koncertinį turą „Unity Tour“. Tai buvo pirmasis didelis bendras jų turas po „Victory Tour“.
Muzika nėra vienintelė Marloną dominanti veikla – 2015 metais jis įkūrė „Study Peace Foundation“, kurios tikslas yra skatinti taiką, vienybę ir tarpusavio supratimą viso pasaulio bendruomenėse.
Pastaruoju metu Jacksonų šeima vėl sulaukė dėmesio ir dėl filmo „Michael“, pasakojančio apie velionio popmuzikos karaliaus gyvenimą. Marlonas šiemet taip pat apsilankė juostos premjeroje.
Šeimą pastaraisiais metais lydėjo ir netektys: brolis Tito mirė 2024-aisiais, būdamas 70-ies. Tuo metu Jackie, kuris pastaraisiais metais kartu su Marlону dalijosi scena, šiuo metu sveiksta po kelio sąnario keitimo operacijos.