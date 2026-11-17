Skyrybų procesas yra ginčijamas – tai reiškia, kad sutuoktiniai dar nesutaria dėl tam tikrų skyrybų sąlygų, skelbė people.com.
Suka skirtingais keliais
Apie santuoką su K. Chavis muzikantas paskelbė 2021 metų spalį. Tuomet socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo vestuvių ceremonijos nuotraukomis ir neslėpė džiaugsmo.
„Esu toks laimingas, pagaliau radau tą vienintelę“, – rašė atlikėjas.
Ši santuoka britų muzikantui buvo jau penktoji. Prieš tai jis buvo vedęs aktorę ir režisierę Laurie Durning, tačiau pora išsiskyrė 2015 metais, po trejų santuokos metų.
R. Watersas pirmą kartą susituokė su Judith Trim – jų santuoka truko nuo 1968 iki 1975 metų. 1976-aisiais jis vedė Carolyne Christie, su kuria išsiskyrė 1992 metais. Trečioji jo žmona buvo Priscilla Phillips – pora susituokė 1993 metais, tačiau jų santuoka nutrūko 2001-aisiais.
2012 metais muzikantas vedė Laurie Durning, tačiau po trejų metų pora pasuko skirtingais keliais. 2021 metais jis susituokė su K. Chavis.