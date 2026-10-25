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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Gatvėje užfiksavo 2 vyrų konfliktą: vienas iš jų – garsus dainininkas

2026-10-25 16:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 16:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkas Harry Stylesas Niujorko gatvėje įsivėlė į nemalonų incidentą su autografo prašiusiu vyru. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip atlikėjas ir jį persekiojęs vyras susiginčija, o įtampą galiausiai bando numalšinti kitas asmuo. Tačiau vėliau pats autografų medžiotojas pripažino, kad būtent jis prarado savitvardą, ir viešai atsiprašė dainininko.

Konfliktas (asociatyvi 123rrf nuotr.)

Dainininkas Harry Stylesas Niujorko gatvėje įsivėlė į nemalonų incidentą su autografo prašiusiu vyru. Vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip atlikėjas ir jį persekiojęs vyras susiginčija, o įtampą galiausiai bando numalšinti kitas asmuo. Tačiau vėliau pats autografų medžiotojas pripažino, kad būtent jis prarado savitvardą, ir viešai atsiprašė dainininko.

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Kaip pranešė „Page Six“, incidentas įvyko trečiadienį Niujorke. Vaizdo įrašuose, kuriuos gavo TMZ, matyti, kaip Harry, vilkintis gobtuvu megztinį ir užsidėjęs beisbolo kepuraitę, eina gatve klausydamasis muzikos per ausines.

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Kilo konfliktas

Vyras sekė atlikėją ir ne kartą bandė atkreipti jo dėmesį, tačiau šis toliau ėjo ir į jį nereagavo.

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Vėliau vyras, regis, ėmė šaukti ir provokuoti dainininką. Nors iš pradžių Harry išliko ramus, kitame vaizdo įraše matyti, kaip abu vyrai ginčijasi ir rodo vienas į kitą pirštais. Neaišku, ką tiksliai jie sakė.

Vienu metu prie jų priėjo dar vienas vyras, kuris atsistojo tarp atlikėjo ir autografų medžiotojo, mėgindamas sumažinti įtampą. Šis rankose laikė Harry albumą „Fine Line“.

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Kai dainininkas pamėgino nueiti, vyras toliau sekė paskui jį. Vaizdo įrašas nutrūko jiems vis dar einant greta.

@news.com.au Harry Styles has had enough? The singer was spotted confronting a man seeking his autograph in New York. #harrystyles #signofthetimes #argument #autograph #fan ♬ оригинальный звук - The Listener

Po incidento socialiniuose tinkluose pasisakė pats vyras, prisistatantis Giovanni. Jis teigė, kad viešumoje pasirodę pranešimai apie Harry prarastą savitvardą neatspindi to, kas iš tiesų įvyko.

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„Harry neprarado savitvardos. Ją praradau aš. Jis išliko ramus ir net padėjo man nusiraminti“, – rašė vyras.

Jis taip pat pabrėžė, kad Harry su juo visada elgėsi pagarbiai, o jų pažintis siekia 2012 metus.

„Jis visada buvo džentelmenas“, – teigė Giovanni ir prisiėmė atsakomybę už savo elgesį.

„Nuoširdžiai atsiprašau Harry. Jis visada su manimi elgėsi puikiai ir nusipelno tik pagarbos“, – pridūrė vyras.

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Pastaraisiais mėnesiais Harry dažnai pastebimas Niujorke. Jis nemažai laiko leidžia mieste ir vaikšto iš Bruklino, kur gyvena jo sužadėtinė Zoë Kravitz, iki „Madison Square Garden“ arenos.

Atlikėjas šiuo metu rengia 30 koncertų rezidenciją „Madison Square Garden“ arenoje. Ji prasidėjo rugpjūčio 26 dieną ir tęsis iki spalio pabaigos.

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