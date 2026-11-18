Tai portalui patvirtino Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
„Su mormonais turime sutartį, jie yra pradėję dirbti, apie tai paskelbsime ir viešai. Tai nėra paslaptis. Bet jokių šamaniškų ar mormoniškų ritualų ar kažko panašaus – tikrai nevyksta“, – „15min“ nurodė archyvo vadovas Darius Žeruolis.
Katalikų bažnyčios metrikos jau suskaitmenintos
Jis taip pat neigė, jog mormonų bendruomenės skaitmenina Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose saugomas krikšto, santuokos ir mirčių metrikas.
Anot archyvo vadovo, 2018–2020 metais pagal susitarimą su Lietuvos vyskupų konferencija buvo suskaitmenintos visos Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose saugomos metrikų knygos. Darbai buvo finansuojami Europos Sąjungos lėšomis – tam iš viso skirti 3 mln. eurų.
„FamilySearch“ svetainėje saugoma per 8 mlrd. vardų ir daugiau kaip 3,2 mlrd. skaitmeninių istorinių dokumentų vaizdų – gimimo, santuokos, mirties metrikų, gyventojų surašymų.