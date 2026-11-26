Kadrų serija spinduliuoja itin gilią emociją, eleganciją bei nepriekaištingą moterišką ryšį. Įspūdingose nuotraukose kartu su Dalia Brenciūte pozuoja ir žinoma šalies aktorė Edita Užaitė bei jos dukra Marija.
Šiais kadrais fotografė sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
„Trys kartos“ ir nepamatuojama vertė
Ši fotosesija – tai tęstinis projektas, kuriamas kartu su juvelyru Vaidu Sapragonu („Sapragonas“). Fotografijos skirtos ne tik pristatyti išskirtinius juvelyrikos kūrinius, bet ir papasakoti jautrias asmenines istorijas.
„Trys kartos. Papuošalai, kurių grožis nepavaldus laikui. Kūriniai, tapsiantys Jūsų šeimos istorijos dalimi. Nepamatuojama vertė“, – pristatydama naujausius kadrus rašė fotografė Jolanta Parafine.
Kūrėjų teigimu, kiekvienas papuošalas atskleidžiamas per moterų charakterius, žvilgsnius ir unikalias detales. Scenografija bei naratyvu siekiama sukurti gilią atmosferą, kurioje susipina prisilietimai, artumas, prisiminimai ir iš kartos į kartą perduodamos vertybės.
Gerbėjų susižavėjimas ir šiltos reakcijos
Nuotraukos greitai sulaukė didelio palaikymo ir daugybės komplimentų socialiniuose tinkluose. Sekėjai negailėjo gražių žodžių visoms trims moterims, pabrėždami jų eleganciją bei stiprų tarpusavio ryšį.
Dainininkė Vaida Genytė trumpai, bet taikliai rašė: „Koks grožis“.
Jai antrino ir kiti žmonės: „Kokios žavios damos – jūs visos trys“
Komentaruose sekėjai pabrėžė ne tik išvaizdą, bet ir ypatingą nuotraukos nuotaiką. Viena moteris akcentavo kadrų subtilumą bei moteriškumą, o kita trumpai apibendrino įrašą žodžiu „Elegancija“.
Kiek anksčiau, pristatant pirmąsias šio projekto nuotraukas, kuriose pozavo E. Užaitė su dukra Marija, netrūko ir linksmo humoro. Editos vyras, režisierius Linas Ryškus, po kadrų serija buvo pajuokavęs: „Kažkaip manęs trūksta. Truputį atskiesčiau tą perteklinį grožį.“
Pati Edita Užaitė džiaugėsi sklandžiu bendru darbu ir komandos dvasia, po nuotraukomis trumpai, bet išraiškingai patvirtindama: „Puiki mūsų komanda!!!“
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