Šiandien – itin jautri diena Smoriginų šeimai: tėtį prisiminė jautriai

Ketvirtadienio popietę Vilniaus Bernardinų bažnyčioje buvo aukojamos mišios K. Smoriginui atminti.
Kosto Smorigino sūnus kvietė prisiminti tėtį
Socialiniame tinkle „Facebook“ K. Smorigino sūnus dar trečiadienį pasidalijo kvietimu kartu pagerbti tėčio atminimą.
Jis taip pat parodė, kaip šiuo metu atrodo tėčio kapas. Jo akcentu tapo iš akmens iškalta karūna, kurios viduryje yra žvakė.
Ant kapo iškalti žodžiai: „Dangus tau dovanojo aukštį...“
„Spalio 29-ąją, sukanka metai, kai išėjo mano tėtis Kostas Smoriginas.
16 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, o po jų bus pašventintas paminklas ant jo kapo Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
Kviečiu visus prisiminti ir pabūti kartu“, – rašė K. Smorigino sūnus.
Aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.
1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.
1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.