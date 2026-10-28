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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atskleidė, ką žmonės mato prieš mirtį: kiti apie tai net nesusimąsto

2026-10-28 12:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 12:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kalbant apie artėjančios mirties požymius ir simptomus, dažniausiai minimi medicininiai apibūdinimai: kvėpavimo pokyčiai, odos dėmėtumas, sumažėjęs skysčių ir maisto vartojimas. Tačiau vienas požymis dažnai išsiskiria tuo, kad nėra susijęs su medicina – žmonės susiduria su regėjimais prieš mirtį.

Atskleidė, ką žmonės mato prieš mirtį: kiti apie tai net nesusimąsto (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Kalbant apie artėjančios mirties požymius ir simptomus, dažniausiai minimi medicininiai apibūdinimai: kvėpavimo pokyčiai, odos dėmėtumas, sumažėjęs skysčių ir maisto vartojimas. Tačiau vienas požymis dažnai išsiskiria tuo, kad nėra susijęs su medicina – žmonės susiduria su regėjimais prieš mirtį.

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Jei apie tai paklaustumėte žmonių, dirbančių su mirštančiaisiais, jie patvirtintų, kad tai gana dažnas reiškinys. O ką žmonės prieš mirtį mato dažniausiai? Hospiso darbuotojai pateikė atsakymą iš asmeninės patirties, rašo crossroadshospice.com.

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Ką žmonės mato prieš mirtį?

„Esu buvusi su daugybe pacientų, kurie prieš mirtį matė savo artimuosius. Neseniai vienas pacientas atsisėdo lovoje, pasisveikino su žmogumi, kurio aš nemačiau, ir pradėjo su juo kalbėtis“, – pasakojo „Crossroads Hospice & Palliative Care“ kapelionė Ann O'Shea.

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Daugelis slaugytojų, hospiso darbuotojų ir šeimos narių, slaugančių gyvenimo pabaigoje esančius pacientus, dalijasi panašiais pasakojimais apie regėjimus prieš mirtį.

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„Kartais pacientai mato ne artimą žmogų, o teigia regintys nepažįstamas dvasias, kurios ateina jų aplankyti. Kartais tų žmonių būna daug. Jie sako, kad kambarys pilnas žmonių“, – pasakojo hospiso slaugytoja Carolyn Quach-Huynh.

„Be to, tai ne visada būna regėjimas. Kartais miręs sutuoktinis ar tėvai pasirodo sapnuose. Arba žmogus užuodžia pažįstamą kvapą, pavyzdžiui, cigarų dūmus ar tam tikrus kvepalus“, – pridūrė ji.

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Mirtinai sergantis pacientas taip pat gali pasakoti, kad ruošiasi kelionei arba neseniai lankėsi tam tikrose vietose kartu su mirusiu tėvu, motina ar sutuoktiniu.

Visos šios situacijos yra labai dažnos ne tik paskutinėmis žmogaus gyvenimo valandomis, bet ir dienomis ar net savaitėmis iki mirties.

Ką daryti, jei jūsų artimasis patiria regėjimus gyvenimo pabaigoje?

Šie regėjimai nėra haliucinacijos ir nėra vaistų poveikio rezultatas. Svarbiausia, ką galite padaryti, jei jūsų artimasis mato regėjimus ar sapnuoja aplankančius mirusiuosius, yra jį išklausyti ir palaikyti.

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Nesiginčykite dėl to, ką jis patyrė, netaisykite jo ir nebandykite aiškinti regėjimo reikšmės. Taip pat nepanikuokite, nes tai gali žmogų dar labiau suneraminti. Verčiau priimkite jo pasakojimą ir paskatinkite juo pasidalyti.

„Kaip slaugytojams, mūsų užduotis nėra kažką įrodyti, paneigti ar atlikti eksperimentus. Mes esame tam, kad suteiktume paramą ir paguodą“, – sako Carolyn.

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Daugeliu atvejų šie gyvenimo pabaigos regėjimai juos patiriančiam žmogui tampa dideliu paguodos šaltiniu.

Jei vis dėlto taip nėra ir jūsų artimasis dėl regėjimų ar košmarų tampa neramus, pasistenkite išsiaiškinti jo baimės priežastį. Ar jis bijo mirties? Ar bijo žmogaus, kurį mato regėjime, dėl praeityje nutikusių skaudžių įvykių? Pasikalbėkite su specialistais apie artimojo patiriamą nerimą, nes jie gali padėti. 

Nors gali būti labai sunku susitaikyti su mintimi, kad mylimo žmogaus gyvenimo pabaiga jau arti, tokie regėjimai dažnai tampa ženklu pačiam žmogui, kad jo laikas artėja. Motinos, tėvo ar kito artimojo, laukiančio jo, regėjimas gali suteikti ramybės jausmą ir paguodą tiek pačiam pacientui, tiek šalia esantiems žmonėms.

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