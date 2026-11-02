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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kosto Smorigino kapą puošia ypatingi žodžiai: perskaičius sunku sulaikyti ašaras

2026-11-02 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 12:50
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2025 m. spalio 29-ąją Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – mirė teatro ir kino legenda Kostas Smoriginas. Šiandien maestro amžinojo poilsio vieta skendi žvakių šviesoje, o dėmesį traukia ir išskirtinis kapo įamžinimas.

Parodė, kaip atrodo Kosto Smorigino kapas (nuotr. BNS)
GALERIJA (10)

2025 m. spalio 29-ąją Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – mirė teatro ir kino legenda Kostas Smoriginas. Šiandien maestro amžinojo poilsio vieta skendi žvakių šviesoje, o dėmesį traukia ir išskirtinis kapo įamžinimas.

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Spalio 29-ąją, minint K. Smorigino mirties metines, buvo aukojamos mišios, į kurias rinkosi velionio artimieji ir bičiuliai.

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FOTOGALERIJA. Kosto Smorigino kapas

Parodė Kosto Smorigino kapą

Po mišių buvo pašventintas paminklas ant jo kapo Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

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Dar prieš Vėlines užfiksuotose nuotraukose matyti, kad šiandien K. Smorigino kapą puošia išskirtinis, tamsaus akmens paminklas.

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Jo centre – iš akmens iškalta karūna, kurios viduryje įstatyta žvakė, o aplink ją pamerktos rožės.

Ant kapo plokštės išdėliota daugybė mažų žvakučių, o paminkle iškalti žodžiai iš legendinės jo atliktos arijos: „Dangus tau dovanojo aukštį...“

Aktorius gimė 1953-aisiais Kaune. 1960–1971 metais mokėsi Kauno 19-oje pradinėje ir 6-ojoje vidurinėje mokykloje.

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1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, kursui vadovavo Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė.

1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.

Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.

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Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.

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(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vėlinės Vilniaus kapinėse

1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kistoforu“.

2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

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