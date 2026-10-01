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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Koncerte – Valerijaus Meladzės įniršis: gerbėjus išvadino idiotais ir paliko sceną

2026-10-01 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 17:55
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Rusijos atlikėjas Valerijus Meladzė vėl atsidūrė dėmesio centre. Rugsėjo 27-ąją Prahoje vykusio koncerto metu tarp gerbėjų kilo muštynės, o į tai sureagavęs dainininkas neslėpė pykčio – susirinkusias moteris išvadino įžeidžiančiu žodžiu ir pareikalavo palikti salę.

Valerijus Meladzė (nuotr. Fotodiena, stop kadras)

Rusijos atlikėjas Valerijus Meladzė vėl atsidūrė dėmesio centre. Rugsėjo 27-ąją Prahoje vykusio koncerto metu tarp gerbėjų kilo muštynės, o į tai sureagavęs dainininkas neslėpė pykčio – susirinkusias moteris išvadino įžeidžiančiu žodžiu ir pareikalavo palikti salę.

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Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, incidentas įvyko Čekijos sostinėje, uždaroje „Sportovní hala Fortuna“ arenoje. Koncerto metu gerbėjų zonoje kelios moterys ėmė ginčytis, stumdytis, o netrukus konfliktas peraugo į muštynes. Įvykio vaizdo įrašas vėliau pasirodė socialiniame tinkle „TikTok“.

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Plinta vaizdo įrašas

V. Meladzė, pastebėjęs konfliktą, apkaltino gerbėjas nepagarba aplinkiniams ir kuriam laikui paliko sceną.

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„Kas čia vyksta? Kokios čia muštynės? Čia koncertas! Po velnių visus, kurie čia kelia sumaištį! Nereikia elgtis kaip idiotams! Aš jus visus stebiu“, – emocingai kreipėsi į publiką atlikėjas.

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@igorlykholat #прага #меладзеконцерт #меладзе ♬ původní zvuk - Igor Lykholat

Primename, kad 2022 m. vasarį Meladzė paragino nutraukti karo veiksmus ir sėsti prie derybų stalo, teigdamas, kad žmonės neturi žūti. Vis dėlto tuomet jis Rusijos neįvardijo agresore.

2023 m. pradžioje atlikėjas pasirodė Naujųjų metų vakarėlyje Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Išgirdęs šūksnį „Šlovė Ukrainai“, jis atsakė: „Didvyriams šlovė!“ Šis epizodas sulaukė kritikos Rusijoje, kur net buvo siūlymų atimti iš jo pilietybę.

Vėliau V. Meladzė socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kuriame karą pavadino „tautų konfliktu“ ir teigė negalintis bei nenorintis nekęsti žmonių.

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