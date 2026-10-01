Koncerte – Valerijaus Meladzės įniršis: gerbėjus išvadino idiotais ir paliko sceną

Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, incidentas įvyko Čekijos sostinėje, uždaroje „Sportovní hala Fortuna“ arenoje. Koncerto metu gerbėjų zonoje kelios moterys ėmė ginčytis, stumdytis, o netrukus konfliktas peraugo į muštynes. Įvykio vaizdo įrašas vėliau pasirodė socialiniame tinkle „TikTok“.
Plinta vaizdo įrašas
V. Meladzė, pastebėjęs konfliktą, apkaltino gerbėjas nepagarba aplinkiniams ir kuriam laikui paliko sceną.
„Kas čia vyksta? Kokios čia muštynės? Čia koncertas! Po velnių visus, kurie čia kelia sumaištį! Nereikia elgtis kaip idiotams! Aš jus visus stebiu“, – emocingai kreipėsi į publiką atlikėjas.
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Primename, kad 2022 m. vasarį Meladzė paragino nutraukti karo veiksmus ir sėsti prie derybų stalo, teigdamas, kad žmonės neturi žūti. Vis dėlto tuomet jis Rusijos neįvardijo agresore.
2023 m. pradžioje atlikėjas pasirodė Naujųjų metų vakarėlyje Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Išgirdęs šūksnį „Šlovė Ukrainai“, jis atsakė: „Didvyriams šlovė!“ Šis epizodas sulaukė kritikos Rusijoje, kur net buvo siūlymų atimti iš jo pilietybę.
Vėliau V. Meladzė socialiniuose tinkluose paskelbė įrašą, kuriame karą pavadino „tautų konfliktu“ ir teigė negalintis bei nenorintis nekęsti žmonių.
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