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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Keli mėnesiai iki mirties legendinis „Baliaus“ atlikėjas Klarkas didžiavosi savo surinkta kolekcija: „Turiu...“

2026-09-30 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 10:55
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Šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Lietuvą apskriejo žinia, kad Anapilin iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Velionio atminimui kviečiame prisiminti akimirką, kai 2026 m. balandį TV3 televizijos laidoje „Gero vakaro šou“  svečiavosi legendinė grupė „Balius“.

Šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Lietuvą apskriejo žinia, kad Anapilin iškeliavo legendinis dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Velionio atminimui kviečiame prisiminti akimirką, kai 2026 m. balandį TV3 televizijos laidoje „Gero vakaro šou“  svečiavosi legendinė grupė „Balius“.

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Tą kartą grupės nariai Gintautas Kirkila-Klarkas ir Laura Supranavičienė prasitarė apie ilgametę grupės gerbėją Žibutę. L. Supranavičienė teigė, kad ši yra ypač didelė G. Kirkilos-Klarko fanė.

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FOTOGALERIJA. „Gero vakaro šou“ akimirkos

Prakalbo apie gerbėją

Dainininkė pasakojo, kad Žibute praminta gerbėja itin žavėjosi G. Kirkila-Klarku. Anot jos, Žibutė labai norėjo gauti iš dainininko bučinį.

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„Tai Klarko fanė. Man net teko būti tarsi apsaugine tuo metu, kai Žibutė labai norėjo bendrauti su Klarku. Klarkas nebuvo pasiruošęs bučiuotis“, – pasakojo moteris.

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Pasak dainininkės, Žibutė nesutiko atsitraukti nuo Klarko ir įsikibo jam į glėbį. Grupės nariai atskleidė ir tai, kodėl gerbėjai buvo suteikta būtent tokia pravardė. L. Supranavičienė neatmetė, kad pravardė galėjo būti susijusi su moters išvaizda – ji turėjo mėlynių.

Gintautas Kirkila-Klarkas

G. Kirkila-Klarkas taip pat papasakojo apie savo meilę skrybėlėms ir tai, kaip pradėjo jas nešioti. Vyras atskleidė, kiek jų šiuo metu turi.

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Skrybėlių turiu kokias aštuonias, tai tikrai. Kai mano žmona su savo klasioku buvo nuvykusi į Ameriką, į klasiokės vestuves, jie man parvežė šią skrybėlę“, – pasakojo dainininkas.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

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