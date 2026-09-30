Keli mėnesiai iki mirties legendinis „Baliaus“ atlikėjas Klarkas didžiavosi savo surinkta kolekcija: „Turiu...“

Tą kartą grupės nariai Gintautas Kirkila-Klarkas ir Laura Supranavičienė prasitarė apie ilgametę grupės gerbėją Žibutę. L. Supranavičienė teigė, kad ši yra ypač didelė G. Kirkilos-Klarko fanė.
Prakalbo apie gerbėją
Dainininkė pasakojo, kad Žibute praminta gerbėja itin žavėjosi G. Kirkila-Klarku. Anot jos, Žibutė labai norėjo gauti iš dainininko bučinį.
„Tai Klarko fanė. Man net teko būti tarsi apsaugine tuo metu, kai Žibutė labai norėjo bendrauti su Klarku. Klarkas nebuvo pasiruošęs bučiuotis“, – pasakojo moteris.
Pasak dainininkės, Žibutė nesutiko atsitraukti nuo Klarko ir įsikibo jam į glėbį. Grupės nariai atskleidė ir tai, kodėl gerbėjai buvo suteikta būtent tokia pravardė. L. Supranavičienė neatmetė, kad pravardė galėjo būti susijusi su moters išvaizda – ji turėjo mėlynių.
G. Kirkila-Klarkas taip pat papasakojo apie savo meilę skrybėlėms ir tai, kaip pradėjo jas nešioti. Vyras atskleidė, kiek jų šiuo metu turi.
„Skrybėlių turiu kokias aštuonias, tai tikrai. Kai mano žmona su savo klasioku buvo nuvykusi į Ameriką, į klasiokės vestuves, jie man parvežė šią skrybėlę“, – pasakojo dainininkas.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.