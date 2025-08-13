Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Karibų piratų“ gerbėjams – netikėta žinia

2025-08-13 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 19:40

Amerikiečių aktorius Johnny Deppas gali pasirodyti naujame, šeštajame „Karibų piratų“ franšizės filme. Apie tai pranešė prodiuseris Jerry Bruckheimeris interviu žurnalui „Entertainment Weekly“.

Programišiai vėl smogė: naujasis „Karibų piratų“ filmas – internete? (nuotr. Vida Press)

Anot prodiuserio, dabar jis derasi su aktoriumi dėl galimybės grįžti prie vaidmens, kuris pavertė Deppą pasauline žvaigžde: viskas priklauso nuo to, ar Deppas domėsis scenarijumi, pranešė portalas „Unian".

0

Anot prodiuserio, dabar jis derasi su aktoriumi dėl galimybės grįžti prie vaidmens, kuris pavertė Deppą pasauline žvaigžde: viskas priklauso nuo to, ar Deppas domėsis scenarijumi, pranešė portalas „Unian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau prodiuseris teigė, kad naujasis filmas bus franšizės perkrovimas, tačiau jis labai nori, kad jame liktų Džeko Sperou personažas.

„Aš jį myliu. Jis geras draugas. Jis nuostabus menininkas ir turi unikalią išvaizdą. Jis sukūrė Kapitoną Džeką“, – sakė Bruckheimeris.

Deppo sugrįžimas būtų reikšmingas lūžio taškas, nes 2018 m. „Disney“ nutraukė bendradarbiavimą su aktoriumi dėl viešo skandalo su jo buvusia žmona Amber Heard. 2022 m. teismo metu Deppas pareiškė, kad net už beprotiškus pinigus negrįš į franšizę, jausdamasis išduotas studijos.

Karibų piratai

Populiari „Disney“ studijos filmų franšizė derina nuotykius, fantaziją ir humorą. Pirmasis filmas buvo išleistas 2003 m. ir iš karto sulaukė didelio populiarumo.

Istorija sukasi apie kapitoną Džeką Sperou – charizmatišką, gudrų ir nenuspėjamą piratą, kurį vaidina Johnny Deppas. Seriale yra kelios dalys, kuriose herojai ieško lobių, kovoja su priešais ir patiria neįtikėtinų jūros nuotykių.

Paskutinis filmas buvo išleistas 2017 m. Filme „Karibų piratai: Salazaro kerštas“ Deppas vaidino kartu su Geoffrey Rushu, Orlando Bloomu ir Keira Knightley.

