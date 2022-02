Kardashianų klano seserys prakalbo apie mėgstamiausias sekso pozas: „Seksas šioje pozoje yra puiki treniruotė“

Nepaisant to, kad seksas dažniausiai yra privatus dalykas – dauguma linkę nuslėpti intymias smulkmenas ir nesvajoja atskleisti pasauliui savo mėgstamų sekso pozų.

Tačiau kai kurios įžymybės nebijo kalbėti apie lovos reikalus. Pavyzdžiui, Khloé Kardashian sukūrė vaizdo įrašą buvusiam vaikinui Lamarui Odomui, norėdama jį paerzinti. Ji nusifilmavo saldumynų pilnoje vonioje, kol šis buvo išvykęs darbo reikalais.

Realybės šou žvaigždė K.Kardashian savo gyvenimu dalijasi su milijonais gerbėjų. Mergina dalijosi nemaža dalimi privačių įvykių, tokių kaip skyrybos su Lamaru Odomu, išsiskyrimas su Tristanu Thompsonu, pirmagimės dukters True gimimu.

„Keeping Up With The Kardashians!“ žvaigždė su kūrybine grupe sugalvojo nufilmuoti pikantišką vaizdo įrašą, kad paerzintu tuometinį vaikiną Lamarą. „Keeping Up“ scenose, kurios buvo rodomos 2010-aisiais, verslininkė buvo matoma sėdinti saldumynų pilnoje vonioje ir gundančiai valganti ledinukus.

Taip pat rašydama buvusiame tinklaraštyje „Khloé With A K“, moteris prabilo ir apie lovos reikalus: „Niekada nesakysiu „ne“ šuniuko pozai! Seksas šioje pozoje iš tikrųjų yra puiki treniruotė jūsų pilvui ir rankoms. Tikrai nesu iš tų merginų, kurios yra įsimylėjusios misionieriaus pozą.“

Tiesa, nuo Khloe toli neatsilieka ir Kim, kuri dalijosi beveik visais savo gyvenimo aspektais – nuo ​​vaikų gimimo, skyrybų su Kanye Westu iki 72 dienas trukusios santuokos su Kris Humphriesu.

Ji taip pat pasidalijo intymiomis akimirkomis savo bestseleriu tapusioje knygoje „Selfish“. Šeimos draugės Caros Delevigne paklausta, kokia jos mėgstamiausia sekso poza, Kim tiesiog atsakė, kad jai patinka „tai daryti iš nugaros“.