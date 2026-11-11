Karališkieji rūmai gedi: mirė princesė

Marie-Cécile gimė 1942 metų gegužės 28 dieną. Ji buvo vyriausioji Prūsijos princo Louiso Ferdinando ir Rusijos didžiosios kunigaikštienės Kiros Kirillovnos dukra. Jos giminės šaknys siejo Vokietijos, Rusijos ir Didžiosios Britanijos karališkąsias dinastijas.
Mirė karališkosios šeimos narė
Princesė taip pat buvo paskutiniojo Vokietijos imperatoriaus Vilhelmo II proanūkė. Ji buvo ir dabartinio buvusios imperatoriškosios Hohencolernų dinastijos šakos vadovo princo Georgo Friedricho teta.
1965 metų gruodį Berlyne Marie-Cécile ištekėjo už Oldenburgo kunigaikščio Friedricho Augusto. Pora susilaukė trijų vaikų: 1969 metais gimusio kunigaikščio Paulo-Wladimiro, 1970 metais gimusios kunigaikštienės Rixos ir 1974 metais gimusios kunigaikštienės Bibianės. Kurį laiką šeima gyveno Siera Leonėje, tačiau vėliau grįžo į Vokietiją. Santuoka nutrūko 1989 metais.
Marie-Cécile buvo žinoma dėl savo labdaringos veiklos ir ypatingo dėmesio vaikams bei muzikai. Ji daug metų rėmė tėvų įkurtą princesės Kiros fondą, padedantį sunkumų patiriantiems vaikams ir jaunimui.
Ji taip pat aktyviai prisidėjo prie organizacijos „Yehudi Menuhin Live Music Now“ veiklos Liubeke. Būdama viena iš jos steigėjų ir ilgametė vicepirmininkė, princesė siekė, kad talentingi jauni muzikantai turėtų daugiau galimybių pasirodyti, o klasikinė muzika pasiektų ir tuos žmones, kurie patys negali apsilankyti koncertuose. Muzikiniai pasirodymai buvo rengiami mokyklose, socialinės globos įstaigose, senelių namuose ir hospisuose.
Hohencolernų rūmai atsisveikindami pabrėžė, kad didelę gyvenimo dalį princesė praleido Ostholšteine, kuris tapo jos namais. Ji taip pat išlaikė glaudų ryšį su savo kilme ir šeimos istorija.
„Hohencolernų rūmai su giliu dėkingumu atsisveikina su kunigaikštiene Marie-Cécile“, – rašoma oficialiame pranešime.