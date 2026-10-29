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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš policijos – žinia dėl karališkosios šeimos nario mirties

2026-10-29 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Monake pradėtas didelio masto policijos tyrimas po to, kai paslaptingomis aplinkybėmis rastas negyvas princo Alberto II giminaitis.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Monake pradėtas didelio masto policijos tyrimas po to, kai paslaptingomis aplinkybėmis rastas negyvas princo Alberto II giminaitis.

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29-erių Antoine'o de Massy kūnas aptiktas viešajame sode praėjus vos kelioms valandoms po to, kai vėlai vakare jis buvo pastebėtas svirduliuojantis iš naktinio klubo.

Sulaikytas asmuo

Vietos žiniasklaidos duomenimis, nerimas kilo sekmadienį, kai jaunas aristokratas neatvyko į šeimos pietus. Netrukus jo kūnas buvo rastas Boulevard du Larvotto gatvėje.

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Antoine'as buvo princesės Antoinette, velionės princo Rainier III vyresniosios sesers, anūkas. Taigi jis buvo princo Alberto II pusbrolis. 

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Princo rūmai išplatino jautrų pareiškimą, kuriame teigiama, kad princas Albertas II ir princesė Charlene nuliūdo sužinoję apie A. de Massy mirtį.

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„Jų Šviesiosios Didenybės princas Albertas II ir princesė Charlene nuliūdo sužinoję apie princesės Antoinette, vyresniosios princo Rainier III sesers, anūko Antoine'o de Massy mirtį.

Jis buvo aistringas tenisininkas, o jo šeimos istorija glaudžiai susijusi su šia sporto šaka Monako kunigaikštystėje.

Jų Didenybės kartu išgyvena jo šeimos ir artimųjų skausmą bei reiškia nuoširdžią užuojautą šiuo sunkiu metu“, – rašoma pareiškime.

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Pirmadienį tyrėjai pranešė sulaikę Ukrainos pilietį, kuris, kaip teigiama, vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose buvo pastebėtas netoli vietos, kurioje rastas A. de Massy kūnas.

Pareigūnai pabrėžia, kad kol kas neaišku, koks tiksliai yra sulaikyto vyro vaidmuo šioje istorijoje. Mirties aplinkybės toliau tiriamos.

Kol kas nenustatyta ir tiksli aristokrato mirties priežastis. Teismo medicinos ekspertai laukia skrodimo rezultatų.

Tyrėjai neatmeta įvairių versijų, įskaitant galimybę, kad vyras mirė dėl nelaimingo atsitikimo.

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