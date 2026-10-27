Rastas negyvas karališkosios šeimos narys

Kaip praneša leidinys „Hola!“, nerimas kilo sekmadienio vidurdienį, kai Antoine'as neatvyko į šeimos pietus. Susirūpinęs artimasis kreipėsi į Monako viešojo saugumo tarnybą.
Karališkoji šeima išgyvena netektį
Po kelių valandų vyro kūnas buvo rastas prie „Villa Sauber“ – vieno žinomiausių kunigaikštystės kultūros objektų.
Monako generalinis prokuroras leidiniui „Monaco-Matin“ patvirtino, kad pradėtas tyrimas. Pranešama, jog tyrėjai peržiūrėjo apsaugos kamerų įrašus ir nustatė asmenį, kuris buvo netoli įvykio vietos. Vėliau nuspręsta jį sulaikyti ir apklausti, siekiant išsiaiškinti mirties aplinkybes.
Kol kas neatskleidžiama, koks šio asmens vaidmuo byloje – jis gali būti įtariamasis arba liudytojas. Taip pat kol kas nepaskelbta, kokia buvo Antoine'o de Massy mirties priežastis.
Apie giminaičio mirtį pirmadienį pranešė Monako princo rūmai. Jų išplatintame pareiškime teigiama, kad princas Albertas II ir princesė Charlène liūdi dėl 29-erių Antoine'o netekties.
„Jų Šviesybės princas Albertas II ir princesė Charlène su liūdesiu sužinojo apie 29 metų Antoine'o de Massy, princesės Antoinette, vyresniosios princo Rainier III sesers, anūko, mirtį“, – rašoma pareiškime.
Rūmai taip pat pabrėžė, kad Antoine'as buvo aistringas teniso žaidėjas, o jo šeimos istorija glaudžiai susijusi su šiuo sportu Monake. Artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems pareikšta nuoširdi užuojauta.
Antoine'as buvo barono Christiano de Massy ir Cécile Gelabale sūnus. Jo močiutė princesė Antoinette buvo princo Rainier III vyresnioji sesuo, o tai Antoine'ą siejo su princu Albertu II – jis buvo monarcho pusbrolis vienos kartos atstumu.
Tenisas šioje šeimoje užėmė ypatingą vietą. Antoine'o senelis Alexandre'as-Athenase'as Noghèsas buvo Monako tenisininkas. Jo teta Elizabeth-Ann de Massy vadovavo Monte Karlo užmiesčio klubui ir Monako teniso federacijai iki savo mirties 2020 metais. Šiandien šioms organizacijoms, taip pat „Rolex Monte-Carlo Masters“ turnyrui, vadovauja jos dukra Mélanie-Antoinette de Massy.
Antoine'as raketę į rankas paėmė dar vaikystėje. 2012 metais duotame interviu žurnalui „L'Uomo Vogue“ jis pasakojo, kad tėvas supažindino jį su tenisu, kai jam buvo vos treji.
Vėliau Antoine'as išvyko į Floridą, kur derino mokslus su intensyviomis teniso treniruotėmis. Jis žavėjosi tenisininku Novaku Djokovičiumi ir svajojo vieną dieną atstovauti Monakui olimpinėse žaidynėse.
Kol kas tyrėjai tęsia darbą, siekdami išsiaiškinti, kas nutiko 29-erių vyrui.