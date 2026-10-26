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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šioje Lietuvos mokykloje – gedulas: „Su liūdesiu atsisveikiname...“

2026-10-26 15:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 15:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenė išgyvena skaudžią netektį – mirė ilgametė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kazimiera Šaminienė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenė išgyvena skaudžią netektį – mirė ilgametė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kazimiera Šaminienė.

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Nuo 1977 metų mokykloje dirbusi moteris buvo gerai pažįstama ne vienai mokinių ir mokytojų kartai, o jos nuoširdumas, rūpestis ir šiluma daugelio atmintyje išliks dar ilgai.

Mirė ilgametė gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Užuojautą reiškę gimnazijos bendruomenės atstovai šiltai prisiminė ilgametę gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę.

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„IN MEMORIAM: Kazimiera Šaminienė (1949–2026)

Ruduo tyliai užverčia dar vieną gyvenimo puslapį…

Su liūdesiu atsisveikiname su ilgamete mūsų gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Kazimiera Šaminiene, kuri nuo 1977 metų savo darbą, dėmesį ir širdies šilumą skyrė mokyklos bendruomenei.

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Jos kabineto durys visada buvo atviros ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Vieni ateidavo pagalbos, kiti – patarimo, o kartais tiesiog šilto žodžio. Kiekvieną ji pasitikdavo nuoširdžia šypsena, dėmesiu ir rūpesčiu.

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Yra žmonių, kurių gerumas neišeina kartu su jais. Jis lieka prisiminimuose, širdyse ir kasdienybės akimirkose, kurias jie pripildė šilumos. Tokią Kazimierą ir prisiminsime – šviesią, nuoširdžią, visada pasirengusią padėti.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir visus ją pažinojusius.

Atsisveikinti su Kazimiera Šaminiene bus galima spalio 27 d., antradienį, laidojimo namuose „Rimties namai“, Vaičiūno g. 45.

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenė“, – jautria žinute „Facebook“ dalijosi Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija.

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