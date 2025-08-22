Jurijaus Smorigino paviešintame kadre – netikėtumas: vyrą sunku pažinti

Socialiniame tinkle „Facebook“ J. Smoriginas paviešino nuotrauką, kurioje jis įsiamžinęs kartu su kolegomis.
Jurijų Smoriginą sunku pažinti
„Kiekvienas naujas kūrybinis darbas jaunina.. Ar ne tiesa?“ – prie kadro pridūrė jis.
Žvilgtelėjus į nuotrauką, dėmesį iškart patraukia vešlūs J. Smorigino plaukai.
Tiesa, veikiausiai tokį įspūdį sukūrė šiuolaikinės technologijos ir kadrui pritaikyti filtrai.
„Koks gražus jaunimas!!“ – komentavo viena sekėja.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Smoriginas netrukus švęs jubiliejų.
Rugpjūčio 26-ąją jam sukaks 70 metų.
