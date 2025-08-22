Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jurijaus Smorigino paviešintame kadre – netikėtumas: vyrą sunku pažinti

2025-08-22 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 13:25

Choreografas, baleto meistras Jurijus Smoginas (69 m.) nustebino gerbėjus. Vyras paviešino nuotrauką, kurioje jis – vos atpažįstamas.  

Choreografas, baleto meistras Jurijus Smoginas (69 m.) nustebino gerbėjus. Vyras paviešino nuotrauką, kurioje jis – vos atpažįstamas.  

1

Socialiniame tinkle „Facebook“ J. Smoriginas paviešino nuotrauką, kurioje jis įsiamžinęs kartu su kolegomis.  

Jurijų Smoriginą sunku pažinti

„Kiekvienas naujas kūrybinis darbas jaunina.. Ar ne tiesa?“ – prie kadro pridūrė jis.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvilgtelėjus į nuotrauką, dėmesį iškart patraukia vešlūs J. Smorigino plaukai. 

Tiesa, veikiausiai tokį įspūdį sukūrė šiuolaikinės technologijos ir kadrui pritaikyti filtrai.  

„Koks gražus jaunimas!!“ – komentavo viena sekėja. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Smoriginas netrukus švęs jubiliejų. 

Rugpjūčio 26-ąją jam sukaks 70 metų. 

