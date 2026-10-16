Juozas Statkevičius sulaukė dovanos iš Valdo Adamkaus: štai kokia ji

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė J. Statkevičiaus vaizdo įrašas.
Statkevičių nustebino Adamkaus dovana
Jame matyti, kad V. Adamkus jam padovanojo šiemet išleistą knygą „Šimtas Prezidento Valdo Adamkaus metų“.
Be visa to, knyga yra su V. Adamkaus parašu ir dedikacija.
„Gerbiamas prezidentas! Atranda laiko skirti dėmesio savo valstybės piliečiui! Esu labai pagerbtas ir laimingas!
Tai daugiau nei prezidentas! Tai skatina pasitemti stengtis dar labiau, atstovauti Lietuvai! Siekti dar aukštesnių viršūnių!
Esu labai labai laimingas ir nepaprastai didžiuojuosi!
Ačiū, gerbiama Božena! Už nepaprastą siurprizą! Wow!“ – rašė J. Statkevičius.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 3-ąją V. Adamkui sukaks 100 metų.