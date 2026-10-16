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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Juozas Statkevičius sulaukė dovanos iš Valdo Adamkaus: štai kokia ji

2026-10-16 18:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 18:15
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Juozas Statkevičius buvo itin nustebintas – jį pasiekė prezidento Valdo Adamkus dovana. Mados dizaineris neslėpė dėkingumo ir parodė, kokios staigmenos sulaukė. 

Valdas Adamkus, Juozas Statkevičius (nuotr. BNS)
GALERIJA (5)

Juozas Statkevičius buvo itin nustebintas – jį pasiekė prezidento Valdo Adamkus dovana. Mados dizaineris neslėpė dėkingumo ir parodė, kokios staigmenos sulaukė. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė J. Statkevičiaus vaizdo įrašas. 

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius kūrė įvaizdžius Almai Adamkienei

Statkevičių nustebino Adamkaus dovana

Jame matyti, kad V. Adamkus jam padovanojo šiemet išleistą knygą „Šimtas Prezidento Valdo Adamkaus metų“. 

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Be visa to, knyga yra su V. Adamkaus parašu ir dedikacija. 

„Gerbiamas prezidentas! Atranda laiko skirti dėmesio savo valstybės piliečiui! Esu labai pagerbtas ir laimingas!

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Tai daugiau nei prezidentas! Tai skatina pasitemti stengtis dar labiau, atstovauti Lietuvai! Siekti dar aukštesnių viršūnių!

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Esu labai labai laimingas ir nepaprastai didžiuojuosi!

Ačiū, gerbiama Božena! Už nepaprastą siurprizą! Wow!“ – rašė J. Statkevičius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 3-ąją V. Adamkui sukaks 100 metų. 

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