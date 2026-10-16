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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš ligoninės – žinia apie 99-erių Valdą Adamkų

2026-10-16 11:15 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-16 11:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26 d. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus buvo paguldytas į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, kur jam atlikta operacija. Dabar paaiškėjo naujausia informacija apie buvusio šalies vadovo sveikatos būklę.

Rugsėjo 26 d. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus buvo paguldytas į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, kur jam atlikta operacija. Dabar paaiškėjo naujausia informacija apie buvusio šalies vadovo sveikatos būklę.

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Nauja informacija apie prezidento savijautą yra itin laukiama.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus

Pranešė, kokia yra Valdo Adamkaus būklė

Spalio 16 dieną, pasirodė naujausia žinia iš VUL Santaros klinikų apie prezidento V. Adamkaus sveikatą.

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„Jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja. Siekiant užtikrinti nuoseklią pooperacinę priežiūrą, Prezidentas savaitgalį dar liks Santaros klinikose.

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Dėl tolesnės gydymo eigos bus sprendžiama pirmadienį“, – rašoma pranešime.

Prezidentui atlikta operacija

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, kaip skelbė BNS, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija, pranešė Prezidentūra.

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Skelbiama, kad V. Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas.

Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.

„Ji pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą“, – skelbė Santaros klinikos.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įteikta Valdo Adamkaus premija

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Valdas Adamkus į ligoninę buvo patekęs dar visai neseniai

Primename, kad kovo 12 d. V. Adamkus taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Pasak prezidento referentės B. Bagonaitienės, tuo metu prezidento V. Adamkaus vykimas į ligoninę buvo planuotas.

„Nieko nenutiko, tai buvo planuotas vykimas į ligoninę. Nėra taip, kad kažkas atsitiko“, – anksčiau sakė ji.

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Į Santaros klinikas paguldytas V. Adamkus kovo 18 d. buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į namus.

Be to, sausio pradžioje kadenciją baigęs prezidentas taip pat buvo atsidūręs ligoninėje. Tuo metu pats V. Adamkus papasakojo apie savo būklę.

„Pasakysiu trumpai, aš esu ligoninėje“, – sakė V. Adamkus ir pridūrė, kad apie tai nėra linkęs daug kalbėti.

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