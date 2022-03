Jonavietė „plius dydžio“ modelis – apie staiga pasikeitusią išvaizdą, replikas ir ryšį su mama: „Išgyvenome sunkius etapus“

Naujienų portalui tv3.lt Ilona Brant papasakojo apie dalyvavimą laidoje, naują etapą ir iššūkius modelio darbe.

Laidoje pasirodys su mama

Pasakodama apie laidą, mergina tikino, jog jau daugiau nei 10 metų ji propaguoja atsakingesnį vartojimą, todėl negalėjo atsispirti galimybei sudalyvauti laidoje, kuri skatina apie tai pagalvoti. O prie Ilonos šeštadienį prisijungs ir mama, kuri taip pat nusprendė atlaisvinti vietos savo spintoje.

Paklausta, kodėl iš Jonavos persikėlė gyventi į Vilnių, Ilona neslėps, jog tai padarė dėl studijų. „Į Vilnių persikėliau gyventi dėl studijų, tačiau visada save mačiau gyvenančią dideliame mieste. Esu labai veiklus žmogus, praktiškai visas mano laikas yra užimtas, tad Vilnius natūraliai tinka mano gyvenimo būdui. Naujas etapas Vilniuje man nebuvo sunkus. Prieš pradėdama studijuoti, metus praleidau užsienyje, pasirinkusi „gap year“ po mokyklos. Visus iššūkius, susijusius su naujais etapais po mokyklos, patyriau ten. O į Vilnių grįžti man buvo lengva ir labai malonu“, – džiaugėsi pašnekovė.

Tęsdama pasakojimą apie pakeistą gyvenamą vietą bei santykius su mama, ši atviravo, jog jos daug ką patyrė kartu: „Su mama esame itin artimos. Didesnę gyvenimo dalį augau tik su ja, tad natūraliai mus sieja stiprus ryšis. Kartu išgyvenome sunkius ir smagius gyvenimo etapus ir visada viena kitą besąlygiškai palaikėme. Kai buvau jaunesnė, tam tikrų mamos patarimų nesuprasdavau, tačiau dabar puikiai suprantu, ką ji norėdavo man pasakyti ir labai vertinu tuos patarimus. Esu dėkinga jai už tai, kad suteikė man saviraiškos laisvę, nevaržė manęs ir visada besąlygiškai palaikė.“

Išvaizda ėmė keistis

„Plius dydžio“ modeliu vadinama Ilona atviravo, jog anksčiau jos išvaizda buvo kitokia: „Pozuoti prieš kamerą esu pripratus jau nuo mokyklos laikų, kai su drauge fotografe kartu rengdavome įvairias fotosesijas. Tuo metu dar nebuvau „plus size“. Tam tikru, ypač įtemptu gyvenimo etapu, neatlaikė mano sveikata ir dėl to atsirado didelis hormonų disbalansas. Dėl hormonų sutrikimų pasikeitė ir mano kūnas, padidėjo svoris. Pradžioje labai išgyvenau dėl to, tačiau po to nusprendžiau, kad didesnis dydis manęs nestabdys ir toliau darysiu tai, ką mėgstu. Taip nusprendžiau apie save pranešti modelių ieškantiems dizaineriams ir netrukus sulaukiau pirmųjų pasiūlymų. Labai džiaugiuosi „perlipusi“ per save ir tai padariusi. Dabar užsiimu mėgstamu hobiu ir visos baimės tiesiog dingo.“

Vis dėlto ji neslepia, kad šiame darbe nuolat jaučia spaudimą dėl išvaizdos: „Didžiausi iššūkiai bet kokio dydžio modeliui yra nuolatinis spaudimas dėl išvaizdos ir taikomi grožio standartai. Žinoma, galima daug kalbėti šia tema, nes vyrauja daug niuansų. Man asmeniškai yra nutikusi situacija, kai įmonė ieškojo plius dydžio modelio, tačiau pamačiusi nuotraukas po fotosesijos pastebėjau, kad mano kūnas retušo pagalba buvo sumažintas iki „normalaus“ dydžio. Prisimenu, kad tuo metu nesupratau, kodėl įmonė samdė plius dydžio modelį ir po to photoshopo pagalba jį mažino. Man tai atrodė nelogiška.“

Paklausta, ar išgirsta dėl savo išvaizdos kokių nors komentarų, „plius dydžio“ modelis neslėpia, kad tokių replikų sulaukdavo tik mokyklos laikais. Dabar žmonės yra kur kas tolerantiškesni ir priima visus – laikai iš tiesų pasikeitė į gerą.

„Paskutinius įžeidimus dėl išvaizdos ir svorio girdėjau paauglystėje. Mokyklos laikais tikrai jautriai reaguodavau į grubias replikas ir net būdama XS-S dydžio nuolatos galvodavau, kad sveriu per daug. Keista, tačiau tapus plius dydžio modeliu, mano pasitikėjimas savimi net padidėjo. Dabar mano požiūris į savo kūną yra labai adekvatus.

Nėra taip, kad man visai nerūpėtų mano kūnas. Man rūpi mano sveikata, todėl daugiau dėmesio skiriu sveikai mitybai, sportui, tačiau savęs morališkai neterorizuoju. Žmonėms atrodo, kad jei esi didesnio dydžio ir myli save – tai propaguoji „nesveiką“ gyvenimo būdą. Visuomet noriu pabrėžti, kad yra visiškai normalu būti didesnio dydžio ir tuo pačiu metu stengtis rūpintis savo sveikata“, – pabrėžė Ilona.

O kaip merginai ir jos mamai seksis viena kitai atlikti spintos reviziją, pamatysite jau šį šeštadienį.

