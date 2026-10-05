Išvydusi naują Lietuvos kūrėjų darbą Karolina Meschino pakraupo: „Esu pasibaisėjusi“

Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle Instagram.
Neslėpė šoko
K. Meschino socialinio tinklo istorijose teigė pasipiktinusi dėl neva panaudoto jos vardo bei atvaizdo. Ji paviešino atvirą kreipimąsi:
„Kreipiuosi viešai į filmo „Eglė laikų karalienė“ kūrėjus ir režisierių.
WHAT THE ACTUAL F*CK???????????????
Tik ką pamačiau anonsą ir, tiesą sakant, likau šokiruota ir vos neapsivėmiau. Filme ne tik tiesiogiai minimas mano vardas ir pavardė, bet pamačiau ir sceną, kuri IDENTIŠKA mano anksčiau sukurtam ir viešai publikuotam „Story“ klipui. Kalbu ne apie abstrakčią „panašią idėją“, o apie VIENAS PRIE VIENO scenografiją, aplinką, aprangą, stilistiką ir konkrečias vizualines detales mano klipo“, – rašė moteris.
„Apart to, kad filmo konceptas yra mėšlo krūva (mano nuomone, sakykit ką norit), bet man čia yra visiška tiesioginė parodija ir įžeidimas, naudojantis mano įvaizdžiu ir kūryba, biški nesuvokiu, kad čia realybė“, – neslėpė pasipiktinimo ji.
Internete apie naują filmą, kuris buvo režisuotas režisieriaus Arūno Eimulio, rašoma:
„Eglė gyvena blizgantį „influencerės“ gyvenimą. Prižiūrima brolių komandos renka milijonines peržiūras ir „laikus“. Keisto atsitikimo dėka ji atsiduria akmens amžiuje be wi-fi, be sekėjų ir be „latės“ su migdoliniu pienu.
Susipažįsta su urviniu Žilvinu, išteka, susilaukia vaikų ir atranda ramų šeimyninį gyvenimą. Kai ilgesys artimiesiems ją traukia grįžti į šiuolaikinį pasaulį, iškyla klausimas ar ji pasirinks laužo kvapo tikrumą, ar grįš į blizgučių pasaulį? O gal Žilvinas pats pasiners į išorės šlovės spindesį?
Šmaikšti, kartais švelniai jautri istorija pasakoja apie vartotojiškumą ir vienintelį dalyką, kurio nei „laikais“, nei filtrais nenusipirksi – tikrą artumą.“
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į filmo platintojus. Gavę jį, straipsnį papildysime.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.