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Išgirdus, ką kalba Birutė, Petrui Gražuliui užvirė kraujas – kirto atgal: „Ji kalba nesąmones“

2026-09-29 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 17:55
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Visai neseniai į laidą „TV Pagalba“ atvyko Europos Parlamento nario Petro Gražulio buvusi mylimoji, jų bendro vaiko mama – Birutė Navickaitė. Atviro pokalbio metu moteris pasakojo apie bendravimą su vaiko tėvu ir ne vienerius metus, jos teigimu, besitęsiančią situaciją. Neturkus į jos kalbas sureagavo ir pats Petras.

Visai neseniai į laidą „TV Pagalba“ atvyko Europos Parlamento nario Petro Gražulio buvusi mylimoji, jų bendro vaiko mama – Birutė Navickaitė. Atviro pokalbio metu moteris pasakojo apie bendravimą su vaiko tėvu ir ne vienerius metus, jos teigimu, besitęsiančią situaciją. Neturkus į jos kalbas sureagavo ir pats Petras.

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Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Europos Parlamento nariu Petru Gražuliu, šis pateikė savo versiją.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Petras Gražulis apie paskutinį incidentą su Birute

Pateikė savo versiją

Pradėdamas pokalbį apie susidariusią situaciją, Petras Gražulis tikino kas mėnesį dukros mamai pervesdavęs apie 700 eurų.

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„Ji kalba nesąmones. Aš turiu pavedimus – per mėnesį jai pervesdavau apie 700 eurų, gal šiek tiek mažiau. Man paskambino Vaiko teisės, kai buvau Briuselyje, ir pasakė, kad arba jie atiduoda vaiką svetimiems žmonėms, arba vaiką paimu aš. Nėra net kalbos, kad atiduočiau svetimiems žmonėms. Dukra, ačiū Dievui, dabar yra su manimi“, – kalbėjo jis.

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Laidoje moteris pasakojo, kad jai sudėtinga susisiekti su dukra, kuri šiuo metu gyvena pas Petrą. Pasak jos, Monikos telefonas išjungtas, o Petras neatsiliepia į skambučius. Tačiau pats vyras situaciją pasakojo kiek kitaip.

„Pats paprašau, kad kartais Monikutė paskambintų mamai, bet kai paskambina, Birutė numeta ragelį“, – teigė pašnekovas.

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Kalbėdamas apie buvusią mylimąją, P. Gražulis teigė manantis, kad jai reikalinga specialistų pagalba. Politikas tikino dėl to kreipęsis ir į Vaiko teisių tarnybą bei raginęs pasirūpinti psichologo pagalba: „Žmogus tikrai neadekvatus, gal augo labai sunkioje aplinkoje. Sakiau, kad jai suteiktų pagalbą. Kreipiausi į Vaiko teises, sakiau, kad reikia psichologo ar ko nors. Jai reikia pagalbos... Tokia yra situacija.“

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Paklaustas, kaip šiuo metu jaučiasi ir kaip sekasi su juo gyvenančiai dukrai, P. Gražulis tikino, kad Monikai nauja aplinka nėra svetima.

„Monikutė pas mane yra buvusi ne kartą, jai čia nėra nauja aplinka. Kartais paklausia, kur mama. Tada pasiūliau paskambinti, surinkau mamos telefono numerį, o ji (aut. past. Birutė) nenorėjo su ja kalbėtis. Vaiko teisės sako, kad nesistengčiau aktyviai skatinti mamos ir dukros bendravimo. Toks jų patarimas, o aš bandau vadovautis jų rekomendacijomis. Kasdien bendrauju ir su Vaiko teisėmis, ir su mokytojais, ir su visais kitais. Stengiuosi, suprantu, kad vaikas pakeitė aplinką“, – kalbėjo Europos Parlamento narys.

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Kalbėdamas apie sprendimą pasiimti dukrą gyventi pas save, P. Gražulis teigė, kad iš pradžių tam nesiryžo, nes nenorėjo keisti Monikos aplinkos.

Vis dėlto, pasak politiko, galutinai apsispręsti teko itin greitai: „Sakiau, kad neimsiu Monikutės, nes ji ne bulvių maišas, kad stumdytume iš vieno kampo į kitą. Yra vaiko ugdymas, auklėjimas, o žinant mano darbą reikia susirasti žmogų, kuris su ja pabūtų, kai manęs nėra. Bet pasakė – ne. Nedavė nė vienos dienos: arba pasiimu, arba atiduoda globėjams. Man nebuvo pasirinkimo.“

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„TV Pagalbos“ laidoje nuskambėjo ir Birutės nuomonė, neva, Petras dukrą naudoja tarsi įrankį jai skaudinti, tačiau pats P. Gražulis tokius teiginius neigė ir tikino, kad prieš buvusią mylimąją nėra nusiteikęs:

„Aš prieš Birutę nenusistatęs, esu atlaidus žmogus. Galvojau, kad galėčiau išsinuomoti butą arčiau Vilniaus, tuomet Birutė galėtų bendrauti su dukra. Vaiko teisės sakė, kad tikrai to nedaryčiau, nes vėl kiltų chaosas mokykloje, mokytojai eitų iš proto. Sakė, jeigu nori, tegul atvažiuoja aplankyti, bet pasakiau, kad ji nevažiuos iš Klaipėdos. Vaiko teisės patarė, kad, jeigu norės aplankyti, geriau tai darytų ten, kur yra atskiros Vaiko teisių patalpos.“

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Kalbėdamas apie dukros užimtumą, P. Gražulis teigė ne kartą siūlęs apmokėti Monikos būrelius, tačiau, pasak jo, šiai galimybei nebuvo pritarta.

„Sakiau, kad leistų Monikutę į būrelį, apmokėsiu. Neleido nė karto į jokį būrelį. Manau, kad šiam žmogui tikrai reikalinga pagalba. Pati Birutė yra traumuota, pas ją daug neapykantos, keršto, bet ką darysi“, – pasakojo jis.

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Baigdamas pokalbį apie esamą situaciją ir dukrą, Petras tikino, kad Monika yra bendraujanti ir gera mergaitė. Vis dėlto politikas prisiminė ir vieną situaciją kavinėje, kai mergaitė supyko dėl jo pastabos ir netikėtai išbėgo iš patalpos:

„Monikutė – labai gera mergaitė, labai mielai bendrauja. Vieną kartą buvo taip: ji valgė ir žaidė telefonu. Pasakiau, kad nežaistų ir pavalgytų, nes maistas atšals, o ji trenkė, išbėgo iš kavinės... Bet juk būna tokių vaikiškų dalykų, jie labai greitai praeina... Stebiu Monikutę, reikia galvoti tik apie vaiką.“

 

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