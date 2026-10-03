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Išgirdęs klausimą, Katleris TV studijoje pareiškė: „Jeigu šito neišgvildename, aš išeinu iš „GalvOK“

2026-10-03 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 19:20
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Laidoje „GalvOK“ užvirė įnirtinga kova tarp komandų kapitonų: komiko Manto Katlerio, kurio pašonėje atsidūrė sporto žurnalistė Asta Žukaitė-Nalivaikienė, ir Mindaugo Stasiulio, kuriam į pagalbą atvyko Lietuvos krepšinio komentatorius, analitikas bei žurnalistas Jonas Lekšas. Komikas rėžė be užuolankų – jei neatsakys į vieną klausimą, trauksis iš užimamų pareigų!

Laidoje „GalvOK“ užvirė įnirtinga kova tarp komandų kapitonų: komiko Manto Katlerio, kurio pašonėje atsidūrė sporto žurnalistė Asta Žukaitė-Nalivaikienė, ir Mindaugo Stasiulio, kuriam į pagalbą atvyko Lietuvos krepšinio komentatorius, analitikas bei žurnalistas Jonas Lekšas. Komikas rėžė be užuolankų – jei neatsakys į vieną klausimą, trauksis iš užimamų pareigų!

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M. Katleris ir A. Žukaitė-Nalivaikienė išsirinko temą pavadinimu „Gudrutis“. Komikas atskleidė, kad kadaise taip pavadino sukurtą mokyklos laikraštį.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Katleris, Andrius Žiurauskas ir Mindaugas Stasiulis

„Tarp kitko, man atrodo, buvo antroje ar trečioje klasėje – reikėjo padaryti savo laikraštį. Tai aš pavadinau jį „Gudrutis“, – sakė M. Katleris.

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Jei neatsakysime – išeisime

Temoje „Gudrutis“ klausimas skambėjo taip: „Kokios gudrybės 2015 m. griebėsi „Formulės 1“ pasaulio čempionas Nico Rosbergas, siekdamas padidinti savo galimybes laimėti lenktynes Malaizijoje?“

Atsakymų variantai:

A. Po stabdžių pedalu padėjo pokštų pagalvėlę, skleidžiančią bezdėjimo garsą 

B. Prie šalmo šonų pritvirtino mažus varpelius 

C. Prie kaktos prisiklijavo moterišką higieninį įklotą

Išgirdę klausimą ir atsakymo variantus, M. Katleris komandos draugei rėžė, kad jie privalo į jį atsakyti. Komikas net iškėlė ultimatumą, kuris prajuokino ne tik priešininkų komandą, bet ir studijos svečius.

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Nu, šitą išgvildensim. Asta, žiūrėk, jeigu šito neišgvildename, aš išeinu iš „GalvOK“, o tu išeini iš sporto“, – sakė M. Katleris.

„Jūs esate liudininkai, kaip televizija netenka dviejų žmonių“, – į publiką kreipėsi laidos vedėjas Andrius Žiurauskas.

Netrukus salėje visi ėmė šnabždėtis, o priešininkų komandos kapitonas M. Stasiulis tikino, kad šie pareiškimai – nieko verti. M. Katleris ir A. Žukaitė-Nalivaikienė diskutavo ir tarėsi: kuris iš duotų galimų atsakymų yra teisingas?

Ar pavyko rasti teisingą atsakymą ir kuri komanda laimėjo žiūrėkite laidoje „GalvOK“.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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