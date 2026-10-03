Išgirdęs klausimą, Katleris TV studijoje pareiškė: „Jeigu šito neišgvildename, aš išeinu iš „GalvOK“

M. Katleris ir A. Žukaitė-Nalivaikienė išsirinko temą pavadinimu „Gudrutis“. Komikas atskleidė, kad kadaise taip pavadino sukurtą mokyklos laikraštį.
„Tarp kitko, man atrodo, buvo antroje ar trečioje klasėje – reikėjo padaryti savo laikraštį. Tai aš pavadinau jį „Gudrutis“, – sakė M. Katleris.
Jei neatsakysime – išeisime
Temoje „Gudrutis“ klausimas skambėjo taip: „Kokios gudrybės 2015 m. griebėsi „Formulės 1“ pasaulio čempionas Nico Rosbergas, siekdamas padidinti savo galimybes laimėti lenktynes Malaizijoje?“
Atsakymų variantai:
A. Po stabdžių pedalu padėjo pokštų pagalvėlę, skleidžiančią bezdėjimo garsą
B. Prie šalmo šonų pritvirtino mažus varpelius
C. Prie kaktos prisiklijavo moterišką higieninį įklotą
Išgirdę klausimą ir atsakymo variantus, M. Katleris komandos draugei rėžė, kad jie privalo į jį atsakyti. Komikas net iškėlė ultimatumą, kuris prajuokino ne tik priešininkų komandą, bet ir studijos svečius.
„Nu, šitą išgvildensim. Asta, žiūrėk, jeigu šito neišgvildename, aš išeinu iš „GalvOK“, o tu išeini iš sporto“, – sakė M. Katleris.
„Jūs esate liudininkai, kaip televizija netenka dviejų žmonių“, – į publiką kreipėsi laidos vedėjas Andrius Žiurauskas.
Netrukus salėje visi ėmė šnabždėtis, o priešininkų komandos kapitonas M. Stasiulis tikino, kad šie pareiškimai – nieko verti. M. Katleris ir A. Žukaitė-Nalivaikienė diskutavo ir tarėsi: kuris iš duotų galimų atsakymų yra teisingas?
Ar pavyko rasti teisingą atsakymą ir kuri komanda laimėjo žiūrėkite laidoje „GalvOK“.
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Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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