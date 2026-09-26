Aktorė Violeta Mičiulienė atskleidė ilgai slėptą ryšį su Adolfu Večerskiu: „Buvo mano hobis“

Prie M. Katlerio komandos prisijungusi aktorė Violeta Mičiulienė nuo pat pirmųjų minučių pavergė visų dėmesį. Tačiau didžiausia vakaro staigmena tapo jos prisipažinimas apie ilgus metus trukusį ypatingą ryšį su priešininkų komandoje esančia teatro legenda – aktoriumi ir režisieriumi Adolfu Večerskiu.
Laidos vedėjui pasiteiravus apie laisvalaikį ir pomėgius, V. Mičiulienė nesutriko ir ištarė pareiškimą, privertusį nustebti visus esančius studijoje.
„Mano hobis yra Večerskis“, – minėjo V. Mičiulienė.
Pamačiusi susirinkusiųjų reakciją, aktorė suskubo paaiškinti, kas iš tiesų slypi už šių mįslingų žodžių ir kiek laiko gyvavo tokia jos aistra.
„Aš noriu pasakyti, kad Večerskis iš dalies buvo mano hobis kokius 3 metus, nes aš rašiau visai neseniai savo magistrinį darbą apie „Žaldokynę“ ir rėmiausi juo“, – tikrąją priežastį atskleidė ji.
Išgirdęs tokį atvirą prisipažinimą A. Večerskis tik šypsojosi, o M. Katleris netrukus pajuokavo apie neįtikėtiną V. Mičiulienės greitakalbę bei pasiruošimą žaidimui.
Kaip komandoms sekėsi narplioti sudėtingus klausimus žiūrėkite laidoje „GalvOK“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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