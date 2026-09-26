Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Aktorė Violeta Mičiulienė atskleidė ilgai slėptą ryšį su Adolfu Večerskiu: „Buvo mano hobis“

GalvOK – šeštadienį 19:30 per TV3!
2026-09-26 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Šįkart studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio, o jiems į pagalbą atskubėjo aktoriai Violeta Mičiulienė ir Adolfas Večerskis. Laidoje netrūko ne tik intriguojančių klausimų, bet ir asmeninio gyvenimo išpažinčių.

TV3 televizijos žiūrovus ir toliau džiugina azartiškas žaidimas „GalvOK“. Šįkart studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio, o jiems į pagalbą atskubėjo aktoriai Violeta Mičiulienė ir Adolfas Večerskis. Laidoje netrūko ne tik intriguojančių klausimų, bet ir asmeninio gyvenimo išpažinčių.

REKLAMA
2

Prie M. Katlerio komandos prisijungusi aktorė Violeta Mičiulienė nuo pat pirmųjų minučių pavergė visų dėmesį. Tačiau didžiausia vakaro staigmena tapo jos prisipažinimas apie ilgus metus trukusį ypatingą ryšį su priešininkų komandoje esančia teatro legenda – aktoriumi ir režisieriumi Adolfu Večerskiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Violeta Mičiulienė

Laidos vedėjui pasiteiravus apie laisvalaikį ir pomėgius, V. Mičiulienė nesutriko ir ištarė pareiškimą, privertusį nustebti visus esančius studijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano hobis yra Večerskis“, – minėjo V. Mičiulienė.

Pamačiusi susirinkusiųjų reakciją, aktorė suskubo paaiškinti, kas iš tiesų slypi už šių mįslingų žodžių ir kiek laiko gyvavo tokia jos aistra.

REKLAMA

„Aš noriu pasakyti, kad Večerskis iš dalies buvo mano hobis kokius 3 metus, nes aš rašiau visai neseniai savo magistrinį darbą apie „Žaldokynę“ ir rėmiausi juo“, – tikrąją priežastį atskleidė ji.

Išgirdęs tokį atvirą prisipažinimą A. Večerskis tik šypsojosi, o M. Katleris netrukus pajuokavo apie neįtikėtiną V. Mičiulienės greitakalbę bei pasiruošimą žaidimui.

Kaip komandoms sekėsi narplioti sudėtingus klausimus žiūrėkite laidoje „GalvOK“.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“ (tv3.lt koliažas)
Aistė Pilvelytė netikėtai prabilo apie ją iki šiol kankinančias baimes: „Galiu prisipažinti visai Lietuvai“ (2)
Pamatęs Vaidą Genytę, Andrius Žiurauskas nesusitvardė: „Aš vaikas buvau įsimylėjęs...“ (tv3.lt koliažas)
Išvydęs Vaidą Genytę, Andrius Žiurauskas nesitvardė – pripažino netikėtą faktą: „Čia nuo vaikystės...“ (7)
Gian Luca Demarco, Andrius Žiurauskas, Leonardas Pobedonoscevas (tv3.lt koliažas)
Andrius Žiurauskas kirto Gian Lucai – filmavimo metu teko malšinti aistras: „Stabdyk arklius“ (13)
Keitė Arai laidoje „GalvOK“ (tv3.lt koliažas)
TV studijoje – netikėtos Keitės Arai grumtynės su vyru: „Patyriau šoką“ (15)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų