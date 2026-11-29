Savo įraše socialiniuose tinkluose ji nurodė, kad šią netektį atnešė sekmadienis, o pedagogė iškeliavo pralaimėjusi sunkią kovą su klastinga liga.
Skaudi žinia
„Šiandien mus pasiekė skaudi žinia – po kovos su klastinga liga Anapilin iškeliavo Regina Jagminienė – ilgametė pedagogė, savo gyvenimą paskyrusi Širvintų krašto švietimui.
Dar penktadienį, lankant Reginą ligoninės palatoje, kalbėjomės, kartu juokavome, dalijomės prisiminimais... Sunku patikėti, kad tai buvo paskutinis mūsų susitikimas. Gruodžio 1-ąją Regina būtų minėjusi savo gimtadienį...
Regina savo žinias, laiką, energiją ir širdį atidavė Širvintų rajono švietimui. Daugybė širvintiškių ją pažinojo ir prisimins kaip savo Mokytoją. Ilgametė Švietimo skyriaus vedėja, mūsų kolegė, aktyvi visuomenininkė, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė – kad ir kokias pareigas ėjo, Regina visuomet išliko nuoširdžiai atsidavusi savo darbui ir žmonėms.
Atsakinga, pareiginga, jautri ir nepaprastai šiltos širdies. Regina turėjo gražią savybę – kiekviename žmoguje gebėjo įžvelgti gerumą. Mokėjo išklausyti, suprasti, padrąsinti, nuoširdžiai pasidžiaugti kito sėkme. Jai iš tiesų rūpėjo žmogus.
Liks jos išugdytos mokinių kartos, prasmingi Širvintų kraštui nuveikti darbai, ilgi bendro darbo metai, nuoširdūs pokalbiai, šilta Reginos šypsena ir daugybė brangių prisiminimų.
Nuoširdi užuojauta Reginos vyrui Juliui, vaikams, visiems artimiesiems, buvusiems mokiniams, kolegoms, bičiuliams ir visiems, kuriems teko laimė ją pažinti.
Ilsėkitės ramybėje, miela Regina. Su didele pagarba, šiluma ir dėkingumu Jus prisiminsime“, – rašė Ž. Pinskuvienė.
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