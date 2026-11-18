Į renginį atvykusi K. Liukaitytė buvo pasipuošusi juodu, klasikinio kirpimo švarku, po kuriuo vilkėjo leopardo rašto palaidinę.
Karolina Liukaitytė nustebino pokyčiais
Tačiau labiausiai akį traukė Karolinos šukuosena – kaip matyti nuotraukose, moteris nusirėžė plaukus.
Dar vasarą viešėdama naujienų portalo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ K. Liukaitytė buvo matoma su ilgesniais plaukais.
Šventės proga organizacijos įkūrėja ir vadovė Inga Putna bendruomenės partnerius, verslo ir visuomenės atstovus pakvietė į vakarą „Grow Nights: istorijos, kurių neperskaitysi vadovėliuose“.
Pasak „WoW University“ įkūrėjos ir vadovės Ingos Putnos, per septynerius metus organizacija tapo gerokai daugiau nei mokymų platforma.
„Pradėjome nuo idėjos suteikti žmonėms galimybę mokytis ir augti. Šiandien matome, kad tikrieji pokyčiai vyksta tada, kai žmonės atranda bendraminčius, mentorius ir drąsą veikti. Didžiuojuosi, kad per septynerius metus su komanda sukūrėme ne tik mokymų programas, bet ir nacionalines iniciatyvas, kurios keičia žmonių gyvenimus ir daro realų poveikį visuomenei“, – sako vizionierė, „WoW University“ įkūrėja I. Putna.
Šių pokyčių rezultatas šiandien matomas konkrečiose iniciatyvose, kurios išaugo iš „WoW University“ platformos ir jau veikia nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Iš „WoW University“ organizacijos gimė ir nacionalinė iniciatyva „1000 moterų projektas“ – mentorystės programa, skirta vienišoms ir kitus socialinius iššūkius patiriančioms mamoms. Šiemet projektas sulaukė reikšmingo tarptautinio pripažinimo ir gavo UNESCO patronažą. Organizacijos vystoma tarptautinė programos kryptis vien šiais metais subūrė 150 Lietuvoje gyvenančių moterų iš 36 pasaulio šalių, o mentorystės programos dalyvės kartu su ekspertais ir mentoriais stiprina profesinius gebėjimus, kuria ryšius bei lengviau integruojasi Lietuvoje.
Šiais metais organizacija taip pat pradėjo nacionalinę jaunimo STEAM ir ateities talentų ugdymo iniciatyvą „Rocket Generation“, kuri skatina merginas rinktis technologijų, inžinerijos ir inovacijų sritis. Greta jos vystoma ir persikvalifikavimo programa, kurioje šiuo metu net 60 moterų siekia profesinių pokyčių ir pradeda naują karjeros etapą.
Svarbią vietą organizacijos veikloje užima ir bendradarbiavimas
Per septynerius metus „WoW University“ veiklas įgyvendino kartu su 16 nevyriausybinių organizacijų, o vien šiemet prie iniciatyvų prisijungė daugiau nei 40 savanorių. Septintojo gimtadienio vakarą surengta diskusija „Grow Nights: istorijos, kurių neperskaitysi vadovėliuose“, kurią moderavo Inga Putna. Joje dalyvavo „Vinted“ bendrakūrė ir investuotoja Milda Mitkutė, „Fantazijos.lt“ vadovas Povilas Klusaitis, operos solistas ir atlikėjas Merūnas Vitulskis bei buvusi ilgametė „If“ draudimo vadovė Žaneta Stankevičienė.
Septintąjį organizacijos gimtadienį kartu šventė ir ilgamečiai bendruomenės bičiuliai, mentoriai bei socialinių iniciatyvų palaikytojai. Anot jų, tokių organizacijų vertė slypi ne tik perduodamose žiniose, bet ir bendruomenėje, kuri padeda žmonėms ryžtis pokyčiams, kurti ryšius ir augti.
„Man atrodo, mes vis dar per mažai įvertiname bendruomenių ir neformalių iniciatyvų reikšmę. Juk kartais žmogui reikia ne tiek naujų žinių, kiek aplinkos, kurioje jis galėtų atrasti pasitikėjimą savimi, sutikti bendraminčių, būsimų partnerių ir išdrįsti veikti. Tokios bendruomenės yra savotiškas idėjų avilys. Matai, ką kuria kiti, ir pats pradedi galvoti: o kodėl aš negalėčiau? Galbūt visai kitoje srityje, bet taip pat imtis ko nors naujo.
Tiek verslo, tiek kultūros atstovai, nepaisydami intensyvios profesinės veiklos, savo laiką skiria bendruomeninėms ir socialinėms iniciatyvoms. Pasak jų, prasmingi pokyčiai gimsta tuomet, kai žmonės ne tik siekia asmeninių tikslų, bet ir prisideda prie kitų augimo. Būtent todėl jie aktyviai palaiko ir „WoW University“ organizuojamas veiklas.
Kai pati kūriau verslą, jaučiausi labai vieniša. Bent jau tuo metu tai buvo labai vieniša kelionė. Todėl šiandien man norisi atiduoti savotišką duoklę – dalytis savo patirtimi, palaikyti ir, jei galiu, įkvėpti kitus. Kartais užtenka vieno padrąsinančio žodžio, patarimo ar tiesiog pavyzdžio, kad žmogus, kuris iki tol bijojo ar abejojo, pagaliau ryžtųsi. Jeigu savo buvimu ir patirtimi galiu bent ką nors paskatinti žengti tą pirmąjį žingsnį, man tai yra labai prasminga“, – sako „Vinted“ bendrakūrė, investuotoja Milda Mitkutė.
Jai pritarė ir operos solistas, tarptautinių dainų festivalių laureatas Merūnas Vitulskis.
„Tokiose bendruomenėse surandi daug bendraminčių, sutinki žmonių, kurie neina lengvu keliu. Kiekvienas turi savo istoriją, bet visus greičiausiai vienija tos pačios vertybės – nebūti abejingiems, nebūti pasyviems, kartu ką nors nuveikti. Žmonės turi būti su žmonėmis. Nesvarbu, daugiau ar mažiau gyvenime esi pasiekęs. Tuomet vyksta nuostabūs dalykai.
O jeigu susitinka kūrybingi žmonės, atrodo, daugiau nieko ir nereikia. Viskas vyksta natūraliai – už rankos paimi, pabendrauji ir atsiranda ta ypatinga chemija. Aš tuo labai tikiu. Mano gyvenime taip atsirado labai daug nuostabių draugų. Kartais sutinku įvairiausių žmonių – nuo žurnalistų iki prezidentų – ir suprantu, kad viskas yra taip, kaip turėjo būti“, – sako operos solistas, tenoras Merūnas Vitulskis.
Diskusijoje kalbėta apie profesinį kelią, nesėkmes, svarbiausias gyvenimo pamokas ir patirtis, kurių neįmanoma išmokti iš vadovėlių. Vakaro metu taip pat pagerbti organizacijos partneriai, savanoriai ir bendruomenės nariai, prisidėję prie reikšmingiausių projektų įgyvendinimo.
Per septynerius metus „WoW University“ iš mokymų platformos išaugo į bendruomenę, kurioje gimsta profesinio augimo, socialinio poveikio ir talentų ugdymo iniciatyvos, pasiekiančios tūkstančius žmonių Lietuvoje ir už jos ribų.
Apie „WoW University“
„WoW University“ yra neformaliojo švietimo ir bendruomenės organizacija, kurianti mokymosi, mentorystės ir profesinio augimo programas. Per septynerius metus organizacijoje mokymus baigė daugiau nei 12 tūkst. dalyvių, bendradarbiavo su 372 dėstytojais, sukūrė daugiau nei 50 autorinių mokymų programų ir inicijavo socialinio poveikio projektus, tarp kurių – „1000 moterų projektas“, tarptautinė mentorystės programa užsienio moterims Lietuvoje bei jaunimo STEAM iniciatyva „Rocket Generation“.